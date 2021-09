MM-karsinta etenee hyvällä mallilla, seuraavaksi kovin mahdollinen testi.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue avasi voittotilinsä MM-karsinnoissa kohti ensi vuoden lopulla siintävää lopputurnausta, kun Kazakstan kaatui Helsingin Olympiastadionilla Joel Pohjanpalon maalilla 1–0. Tärkeää voittoa todisti päälle 10 000 katsojaa hyvätunnelmaisella stadionilla.

Suomella on kolmesta ottelustaan koossa viisi pistettä ja eroa lohkokärki Ranskaan on kolme pistettä. Ranska kohtaa lauantain myöhäispelissä vieraissa Ukrainan, joka on pisteen päässä Suomesta. Sekä Ranskalle että Ukrainalle lauantai-illan ottelu on jo viides näissä karsinnoissa.

Ottelun avauspuoliaika oli varsin viihdyttävää palloilua, jossa peli aaltoili mukavasti. Kummallakin oli hallintahetkensä, ensin Suomella, sitten Kazakstanilla ja jakson loppupuolella jälleen Suomella ja vieläpä aikalailla selkeästi. Mutta kuten Huuhkajilla viime aikoina niin tyypillistä on ollut, maalit jäivät tulematta.

Suurin ansio avauspuoliajan maalittomuuteen oli Kazakstanin maalivahti Igor Shatskijlla, joka pääsi vieraiden avaukseen ykkösvahti Stas Pokatilovin pelikiellon myötä. Vasta uransa toista maaottelua pelannut 32-vuotias Shatskij pysäytti ensin Onni Valakarin loistopaikan ja venytti sitten kätensä Robert Taylorin hyvään kutiin.

Kuten Suomen päävalmentaja Markku Kanerva ennakoi, Kazakstan ei tyytynyt parkkeeraamaan oman maalin eteen vaan haki aktiivisesti hyökkäyksiä. Ja kuten Kanerva tiesi, pallotaitoa keltapaidoilla on ja varsinkin laidoilta joukkue uhkaili ajoittain vaarallisenkin oloisesti.

Toisinto 12 viikon takaa

Toisen puoliajan alkuun Suomen maalivahti Lukas Hradecky sai hänkin torjunnan, kun Jan Vorogovskij laukoi terävästi. 55. minuutilla Shatskij loisti jälleen vieden Valakarilta kunniaa päästä päättämään pitkäksi venynyt maalittomuus.

Viisi minuuttia myöhemmin Kazakstanin vahdin taika kuitenkin murtui Pohjanpalon hienon puskun painuessa vastustamattomasti verkkoon. Mainion keskityksen tarjoili laidalta Jere Uronen eli osuma oli samojen miesten käsialaa kuin Huuhkajien edellinen osuma, Tanskan EM-turnausavauksessa Kööpenhaminassa kaatanut maali. Väliä maaleilla oli muutama tunti vaille 12 viikkoa.

Takaisku pakotti Kazakstanin avaamaan peliään entistä enemmän, ja vaihtopenkiltä löytyi hyökkääjiä hakemaan tasoitusta. Karsinnoissa Ukrainan kahdesti tasapeliin pakottanut, keskiviikkona kotonaan upeasti lisäajan viime hetkillä tasoihin noussut sinnikäs kazakstanilaisryhmä ei nyt kuitenkaan saanut vastaavaa palkintoa. Yritystä toki riitti, mutta Huuhkajat pitivät pelinsä ja maalinsa koskemattomuuden varsin varmasti hallussa.

Seuraava koitos on sitten karsintojen kovin: vierasottelu hallitsevaa maailmanmestaria Ranskaa vastaan. Ottelu pelataan Lyonissa tiistai-iltana.