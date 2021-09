Olympialaisten mitalitaulukot aiheuttavat tilastotieteilijässä matala-asteista närkästystä, kirjoittaa Aapeli Nevala.

Harva asia aiheuttaa tilastotieteilijässä samanlaista matala-asteista närkästystä kuin olympialaisten mitalitaulukot. Mitalitaulukoita käytetään symbolina sille, mikä on kova urheilumaa ja mikä ei, mutta väestöjakaja unohtuu.

Bruttokansantuote ja koronatartunnat on osattu jakaa väkiluvulla aina, mutta olympiamitalit taulukoidaan edelleen lähes yksinomaan raakalukuina. Väkiluvulla jaettu mitalitaulukko saattaa vilahtaa sivuhuomiona, mutta huomio on mitalien absoluuttisessa määrässä. Tämä on Kiinan, Yhdysvaltojen, Japanin ja ”ei-Venäjän” (Venäjän olympiaurheilijat) kokoisten suurvaltojen intressin mukaista, sillä isot maat näyttävät mitalitaulukoissa suhteettoman dominoivilta.