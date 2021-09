Kimi Räikkösellä koronatartunta – Robert Kubica korvaa suomalaisen Hollannin gp:ssä

Kimi Räikkösellä on todettu koronavirustartunta.

Kimi Räikkösellä on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Formula 1 -sarjan Alfa Romeo -talli. Tallin mukaan Räikkösellä ei ole oireita ja hän on siirtynyt eristykseen hotellihuoneeseensa.

Formula 1 -sarjan Hollannin gp:ssä ajetaan tänään aika-ajot. Robert Kubica korvaa Räikkösen tämän viikonlopun ajan. Kubica on ajanut aiemmin urallaan 97 gp-kisaa.

Alfa Romeo kertoi, ettei sen tiedossa ole tartuntajäljityksen perusteella lisätoimia, jotka vaikuttaisivat viikonlopun kisaan.

Räikkönen kertoi aiemmin tällä viikolla, että hän päättää formulauransa tähän kauteen.

Eilisissä harjoituksissa Räikkönen kaasutteli Zandvoortissa harjoitussijat 13 ja 16.

– Rata on aika erilainen kuin paikat, joissa olemme olleet. Ei ole helppoa saada kasaan hyvää kierrosta, ja teemme edelleen säätöjä, jotta pääsemme parhaimpaamme. Mutta on mukavaa, että sarjassa on välillä jotain uutta ja erilaista, Alfa Romeon 41-vuotias konkarikuski pyöritteli tuolloin.

Hollannin gp:n aika-ajot alkavat kello 16, ja itse kilpailu käydään huomenna.