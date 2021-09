Kesän EM-kisat jäävät historiaan viimeistään lauantaina, kun Huuhkajat jatkaa MM-karsintojaan.

Suomi on joutunut pelaamaan altavastaajana, mutta kotiottelussa Kazakstania vastaan on otettava ohjat omiin käsiin. Myös hyökkäyspäässä on saatava jotain aikaan.

Sekä Suomi että Kazakstan ovat karsintalohkossa kahdessa pisteessä. Kazakstan näytti kykyjään, kun se haki pisteen Ukrainan vieraana.

Helppoa vastusta Suomi ei saa, mutta tasoero on kuitenkin selvä. Jos Huuhkajat pystyy muuntautumaan hyökkääväksi joukkueeksi, se myös ottaa kotivoiton.