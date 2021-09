Valmennuspäällikkö Tuomo Salonen uskoo suomalaisurheilijoiden positiivisen vireen jatkuvan Tukholmassa.

Tukholma

Ruotsin ja Suomen välinen perinteinen yleisurheilumaaottelu kisataan lauantaina ja sunnuntaina Tukholmassa. Suomen joukkueella riittää nälkää ja näyttämisenhalua, kun Ruotsi on voittanut miehissä kaksi ottelua ja naisissa peräti viisi ottelua peräkkäin.

– Odotan mielenkiintoista ja kovaa ottelua. Tiukka vääntö saadaan aikaan, Suomen Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen ennakoi perjantaina STT:lle Tukholman Olympiastadionin idyllisessä miljöössä.

– Voi sanoa jopa, että kirjaimellisesti nälkäinen joukkue. Hotellin ravintolasta voi kysellä tarkemmat yksityiskohdat. Urheilijat taisivat syödä ravintolan tyhjäksi lounaalla. Toivottavasti tulee lisää ruokaa viikonlopun aikana.

Ruotsi on jälleen ennakkosuosikki, mutta Suomen yleisurheilun hyvä nousuvire tasoittaa voimasuhteita.

– On innokas joukkue ja halua kilpailla maaottelussa. Laitetaan täysi rähinä päälle.

– Joka kerta lähdemme lyömään kiilaa. Voittoja on mennyt liikaa Ruotsille. Kotietu on näkynyt jonkin verran viime vuosina, mutta olemme hyvällä ryhmällä liikkeellä. Poisjääntejä on ollut vain vähän, Salonen tuumi tyytyväisenä.

"Täältä pesee ja tarvittaessa myös linkoaa"

Kauden aikana Suomen ennätyksiä tehneistä urheilijoista seiväshyppääjä Wilma Murto ja pika-aituri Elmo Lakka pääsevät tositoimiin lauantaina ja moukarinheittäjä Silja Kosonen sunnuntaina.

Olympialaisissa Suomen ennätyksiä tehtaillut Sara Kuivisto juoksee lauantaina 800 ja sunnuntaina 1 500 metriä.

– On mahdollista tehdä ennätystuloksia myös Ruotsi-ottelussa. Ne ovat tärkeitä urheilijoille itselleen ja koko joukkueelle maaottelun kannalta. Positiivinen vire on näkynyt laajalla rintamalla, Salonen puhui.

Yksi viikonlopun mielenkiintoisimmista kilpailuista nähdään lauantaina keihäänheittopaikalla, kun Suomen yllätysvalmiit Toni Kuusela, Jami Kinnunen ja Topias Laine haastavat Ruotsin Kim Ambin, joka päihitti suomalaiset Kuuselan, Lassi Etelätalon ja Oliver Helanderin kaksi vuotta sitten Tukholmassa.

– Hyvävireinen kolmikko on mukana. Alkuvuodesta kuultiin vielä jotain parjausta, että keihäs ei ole entisessä loistossa. Sitten alkoi tulla kasikymppisiä, kuten Jami ja Topias uusina miehinä liittyivät siihen joukkoon. Keihäänheittäjät ovat näyttäneet, että täältä pesee ja tarvittaessa myös linkoaa, valmennuspäällikkö latasi.

– Jahtaamme kolmoisvoittoa, mutta Kim Amb on kova arvokisoissakin mukana ollut heittäjä. Tulee hyvä kilpailu.