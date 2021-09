Porilaiskelaaja Leo-Pekka Tähden, 38, uskomaton voittokulku katkesi paralympialaisissa. Tokiossa tuli hopeamitali.

Neljät paralympialaiset se kesti, mutta Tokiossa tuli seinä vastaan. Porilaiskelaaja Leo-Pekka Tähden valtakausi T54-luokan sadalla metrillä on ohi.

Niin siinä vain kävi, että vaaralliseksi haastajaksi tiedetty 18-vuotias thaimaalainen Athiwat Paeng-nuea raivasi tiensä kärkeen ja ylitti finaalin maaliviivan ensimmäisenä.

Sadan metrin matkan nelinkertainen paralympiavoittaja Tähti tuli maaliin toisena, yhdeksän sadasosaa Paeng-nueaa perässä. Niinpä Porin Tarmon urheilija sai kaulaansa hopeamitalin – tutun kultaisen sijaan.

– Kyllä se hopea rupeaa nyt jo ihan hyvältä maistumaan, Tähti kommentoi puhelimitse Satakunnan Kansalle noin kolme tuntia finaalin jälkeen.

– Tavoitteena oli toki voittaa paralympiakultaa ja jatkaa putkea, mutta kyllä se tiedossa oli, että taso on hirmuisen kova niin sadalla metrillä kuin muillakin matkoilla täällä, hän jatkaa.

Putki olikin melkoinen.

Tähti oli voittanut peräti 60 sadan metrin kilpailua peräkkäin T54-luokassa, jos kaikki kilpailut otetaan huomioon.

Hauska yksityiskohta on, että Tähdellä on kerran aikaisemminkin ollut nimenomaan 60 voiton putki. Silloin se katkesi Tokion paralympiafinaalin sijaan pienemmässä kilpailussa Englannissa, Stoke Mandevillen kylässä.

Tappio thaimaalaiselle Paeng-nuealle ei kuitenkaan lannista porilaislegendaa.

– Ehkä jopa yritän kääntää sen positiiviseksi niin, että seuraaviin kisoihin lähden sitten haastajana. Eivät urheilijat niitä voittoputkia ja tilastoja kuitenkaan niinkään mieti. Oma suoritus on se, mikä ratkaisee, ja voitot ovat sitten sitä plussaa, Tähti aprikoi.

– Ja onhan tässä kuitenkin tullut voitettua jo neljissä paralympialaisissa putkeen ja oltua 17 vuotta huipulla, joten olisi ehkä vähän tyhmää sanoa, että olisin jotenkin tosi pettynyt tähän. Hävisin kuitenkin aika pienellä marginaalilla, ja onhan hopeakin oikeasti aika kova juttu.

Finaali oli todellinen jännitysnäytelmä, jossa Leo-Pekka Tähti sijoittui täpärästi toiseksi.

Vielä alkuerissä Tähti oli joukon nopein. Porilaisen aika oli myötätuuleen (1,7 m/s) tehty 13,81.

Lähimmäksi sitä pääsi meksikolainen Juan Pablo Cervantes Garcia (13,85), joka voitti lopulta pronssimitalin.

Thaimaalaisen Paeng-nuean alkueräaika oli kehnompi (14,00), mutta silloin stadionilla ei tuullut lainkaan.

– En siis itse laskenut siinä sen varaan, etteikö hän olisi finaalissa yhtään sen vaarallisempi. Tiedossa oli, että kaveri tulee kovaa ja että hänellä on paras maksiminopeus loppumatkalla, Tähti sanoo.

Sen sijaan porilainen yllättyi meksikolaisen Cervantes Garcian ajasta.

Tähdellä oli täysi työ pitää hänet takanaan, sillä eroa pronssimitalistiin jäi lopulta vain kaksi sadasosasekuntia.

– Hän on tuttu mies ja kilpailija mutta paransi aika roimastikin ennätystään täällä.

– Hienoa, että hänkin onnistui näin hyvin finaalissa, mutta täytyy samalla olla tyytyväinen, että pystyin saavuttamaan kuitenkin sen hopean, Tähti kommentoi.

Finaalissa Tähti oli maalissa ajassa 13,85.

Thaimaalaisen Paeng-nuean aika oli 13,76. Sen päihittäminen olisi vaatinut Tähdeltä kauden kärkituloksen, joka on Joensuussa heinäkuussa syntynyt 13,79.

Senkään takia tappio ei ole valtava pettymys porilaiselle.

– Voittoaika oli sellainen, että erittäin kovalle miehelle minä hävisin. Parempi voitti. Ei siinä mitään, Tähti kuvailee.

Aivan täysin tyytyväinen Tähti ei kuitenkaan omaan finaalisuoritukseensa ollut. Paralympiakultamitali olisi vaatinut täyden napakympin, mutta sellaista ei tällä kertaa Tokiossa tullut.

– Alkuerä meni tosi helposti, ja siinä oli sellaista rentoutta, mitä finaalissa ei sitten ollut. Ei vain jostain syystä ollut paukkuja enää illalla viimeiselle 40 metrille, porilainen miettii.

Tähti olikin alkuun Paeng-nuean edellä, mutta lopussa thaimaalaisen vahvuus eli kiri ratkaisi mitalit.

– Starttihan minulla oli finaalissa tosi hyvä, parempi kuin alkuerässä. Mutta ei se auta, vaikka johtaisi kilpailua selkeästikin 60 metrin kohdalla, kun matkan mitta on sata metriä.

– Se loppu vähän sakkasi nyt, eikä se ollut teknisesti yhtä ehjää kelaamista kuin alkuerässä. Mutta pienet ovat marginaalit.

Ehditkö yhtään miettiä jotakin, kun huomasit, että thaimaalainen tulee takaa ohi?

– Enemmän siinä miettii sitä omaa suoritustaan, eli kuinka puhtaasti kapulat osuvat kelauskehiin. Sen myös tiedostaa, kun tuntuu, että ne osuvat vähän huonommin. Silloin se menee helposti yliyrittämisen puolelle, Tähti vastaa.

– Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun kaveri nousi rinnalle, niin tiesi, että nyt on pakko yrittää puristaa vielä kovempaa. Ehkä se loppu meni vähän väkinäiseksi.

Nyt Tähti kääntää katseensa parayleisurheilun MM-kilpailuihin, jotka pidetään tasan vuoden päästä ja paralympialaisten tavoin Japanissa.

– Toivottavasti siitä Japanin-reissusta tulee parempi kuin tästä, Tähti sanoo.

Tavoite on selkeä. Tähti aikoo haastaa Thaimaan paralympiavoittajan ja muut huiput sielläkin.

– Tiedämme kyllä aika hyvin ne asiat, joita pitää kehittää. Juuri nyt päällimmäisenä mielessä on tosin totta kai se, että kaipaa vähän lomaa ja sitä, että saisi olla omissa oloissaan.

Thaimaalainen Athiwat Peang-nuea on T54-luokan sadan metrin uusi herra.

Kehitystä havittelee taatusti myös Thaimaan Peang-nuea, jonka aika Tokion finaalissa jäi enää 13 sadasosasekuntia Tähden vahvistetusta maailmanennätyksestä (13,63) yhdeksän vuoden takaa.

Pelottaako, että hän tulee rikkomaan sen?

– Onhan se niin, että kaikki ennätykset on tehty rikottaviksi. Mutta on hänellä vielä matkaa siihen, on se sen verran kova aika. Totta kai hän silti on potentiaalinen kaveri, joka voisi sen rikkoa, Tähti sanoo.

Oman mitalinsa lisäksi Tähti sai iloita keskiviikkona Vampulan Urheilijoiden Amanda Kotajan hopeamitalia T54-luokan sadalla metrillä.

– Olin palkintojenjakotilassa, kun se finaali alkoi, ja pääsin katsomaan sitä kentän reunalle. Se oli huikea suoritus.

– Kyllähän Satakuntaan menestyjiä aina mahtuu, ja niitä näemmä myös riittää, Tähti sanoo nostaen esiin myös olympiapronssia voittaneen porilaisuimari Matti Mattssonin nimen.