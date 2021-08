Wales-maaottelu antaa uusillekin paikkoja näyttöihin.

Helsinki

Historiallinen ensimmäinen arvoturnaus on jo päälle parin kuukauden takaista historiaa, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue suuntaa kohti tulevia haasteita. Tiiviin syksyn avaa tiukka koitos, kun seitsemän illan aikana Huuhkajat takoo kolme peliä. Niistä ensimmäisenä on Wales-maaottelu keskiviikkoiltana Olympiastadionilla.

Huuhkajien tavoin kesän EM-lopputurnauksessa mukana ollut ja Suomen lailla yhden pelin voittanut, mutta porrasta ylemmäs eli neljännesvälieriin edennyt Wales valmistaa suomalaiset niihin kahteen tosipeliin eli MM-karsintavääntöihin Kazakstania (lauantaina Helsingissä) ja Ranskaa (ensi tiistaina Lyonissa) vastaan. Päävalmentaja Markku Kanervalle ottelu on tärkeä vaihe seitsemän ottelun karsintasyksyyn.

– Mukava saada taas joukkue yhteen. Wales on kova vastustaja, ja tällainen ottelu on hyvin tärkeä ennen Kazakstanin ja Ranskan kohtaamista. Nyt nähdään, millaisessa kunnossa pelaajat ovat tällä hetkellä, Kanerva totesi ottelun aattona.

– Tässä on todella hektinen setti tiedossa. Seitsemässä päivässä kolme peliä, se on haastava valmistautumisen kannalta niin fyysisesti kuin taktisestikin ajateltuna. Toki pelitapa on aika hyvin pelaajilla selvillä, ja keskitytään niihin pieniin nyansseihin, mitä kukin vastustaja vaatii, Kanerva tiivisti vielä.

Pelaajisto on varsin hyvässä kunnossa ainakin terveyden osalta, sillä poissa keskiviikosta ovat vain jalkavaivainen Tim Sparv ja henkilökohtaisten syiden takia sivussa oleva Jesse Joronen. Sparvin Kanerva uskoo olevan käytettävissä Kazakstania ja Ranskaa vastaan, mutta Wales-koitoksessa keskikenttä saa uudempaa väriä. Jopa ihan upouutta.

– Tarkoitus on antaa näyttöpaikkoja, Kanerva paaluttaa ja mainitsee, kuinka maajoukkuedebytantti Urho Nissilä ja toinenkin erityisen tuore tulokas Kaan Kairinen keskikentällä "operoivat".

– Haluan tietyllä tavalla vastauksia siihen, miten he mahdollisesti pystyvät kilpailemaan nykyisten pelaajien kanssa. Tarkoitus on heille minuutteja antaa, kuinka paljon ja missä peleissä, sitä en lähde spekuloimaan.

Paikkoja, paikkoja, niitä paikkoja...

Keskiviikkoillasta ei kannata odottaa maalijuhlaa, sillä Huuhkajat on tehnyt tasan yhden osuman viidessä viime pelissään eikä Walesillakaan ole kuin kolme maalia tehtynä kuudessa viime pelissään. Ja jotta varsin synkästä viime aikojen saldosta (yksi voitto yhdeksästä viime pelistä) päästään valoisampaan vauhtiin, on Huuhkajien löydettävä ja käytettävä paikkansa.

– Kovia maita vastaan maalintekopaikkojen luominen ei ole kovin, kovin helppoa. Mutta siihen on kiinnitetty huomiota, siihen, kuinka pystyisimme hyökkäyspelaamistamme kehittämään. Totta kai sitä miettii koko ajan erilaisia vaihtoehtoja. Puolustuspeliin olin EM-kisoissa tyytyväinen, ja se on se meidän kivijalka, Kanerva mietti.