Chelsea taisteli alivoimalla tasapelin Liverpoolia vastaan.

Norwich/Helsinki

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukki viimeisteli lauantaina Norwichin kauden avausmaalin jalkapallon Englannin Valioliigassa. Rangaistuspotkuosuma jäi Norwichille lopulta laihaksi lohduksi, sillä joukkue hävisi kotonaan Leicesterille 1–2. Norwich on hävinnyt kaikki kolme liigaotteluaan.

Pukki laukoi 44. peliminuutilla rangaistuspotkun, joka tuomittiin Leicesterin Caglar Söyüncün kaadettua Norwichin Pierre Lees-Meloun. Suomaishyökkääjä laukoi matalalla kudilla pallon sisään, kun Kasper Schmeichel aavisti toiseen suuntaan.

Jamie Vardy vei Leicesterin kahdeksannella minuutilla johtoon, mutta alun jälkeen Norwich pääsi peliin hyvin mukaan. Rajusti töitä tehnyt Pukki tuli 73. minuutilla vaihtoon.

Kolme minuuttia Pukin vaihtokomennuksen jälkeen Marc Albrighton laukoi Leicesterin 1–2-osuman komealla takanurkkakudilla.

Pukin edellinen Valioliigan maali oli tammikuulta 2020. Brentfordin suomalaishyökkääjä Marcus Forss istui lauantaina koko ottelun vaihdossa 1–1-vierastasapelissä Aston Villaa vastaan.

Arsenal valahti jumboksi

Lauantain odotetussa iltaottelussa kotijoukkue Liverpool ei pystynyt hyödyntämään miesylivoimaansa, sillä Chelsea taisteli 1–1-tasapelin. Chelsea aloitti kamppailun vahvasti, ja Kai Havertz pukkasi vieraat 22. minuutilla kulmapotkutilanteessa johtoon.

Avauspuoliajan lisäajalla erotuomari Anthony Taylor ajoi Chelsean Reece Jamesin kovalla päätöksellä kentältä käsivirheen takia. Mohamed Salah laukoi tilanteesta tuomitusta rangaistuspotkusta Liverpoolin tasoihin. Toisella puoliajalla Chelsea puolusti hyvin ja taisteli tasapelin.

Arsenalin kauden alku on ollut painajaismainen. Joukkue on hävinnyt kaikki kolme liigapeliään, ja maaliero on 0–9. Arsenal on sarjataulukon jumbona.

Manchester City murjoi sekaisin olevasta Arsenalista 5–0-kotivoiton.

Ilkay Gündogan ja Ferran Torres veivät Cityn nopeassa tahdissa 2–0-johtoon. Arsenalin Granit Xhaka ajettiin suoralla punaisella kortilla suihkuun 35. minuutilla. Puoliajan lopussa Gabriel Jesus viimeisteli 3–0-osuman.

Toisella puoliajalla City pyöritti peliä mielensä mukaan, ja Rodri sekä Torres lisäsivät kotijoukkueen etumatkaa.