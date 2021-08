Harjoitusten kärkiajan kirjanneen Verstappenin ajopäivä päättyi dramaattisesti.

Helsinki/Spa

Mercedeksen F1-kuljettaja Valtteri Bottas oli Belgian gp:n perjantain harjoitusten jälkeen jokseenkin tyytyväinen mies. Bottas oli avausharjoitusten nopein ja toisten harjoitusten kakkonen.

– Vauhtimme oli kelvollista sekä lyhyissä että pitkissä vedoissa. Harjoituksissa yksityiskohtien vertailu on aina vaikeaa, mutta ainakin tuntemus on hyvä. Se on myönteistä, Bottas sanoi harjoituspäivän päätteeksi.

Bottas sanoi vauhtinsa tuntuneen hyvältä suorilla, mutta ehkei niin vahvalta kiharaisella kakkossektorilla.

Suomalaiskuljettaja jäi toisissa harjoituksissa kärkeen ajaneesta Red Bullin Max Verstappenista 0,041 sekuntia. Mercedeksen Lewis Hamilton oli Verstappania 0,072 sekuntia hitaampi, joten harjoitusten kärki oli hyvin lähellä toisiaan. Verstappen oli koko harjoituspäivän nopein.

– Vaikuttaa hyvältä. Tulee varmasti olemaan tiukkaa Red Bullin kanssa, Bottas tiivisti.

Bottas joutui edellisessä F1-kilpailussa Unkarissa rajun kritiikin kohteeksi aiheutettuaan virheellään avauskierroksen joukkokolarin. Hän kärsii Belgian gp:ssä viiden lähtöruudun rangaistuksen.

Sade saattaa sotkea ajamista

Perjantain harjoituspäivää Spa-Francorchampsin radalla sävyttivät kahdet punaiset liput.

Toiset harjoitukset päättyivät kaavailtua aiemmin, kun Verstappen menetti mutkassa autonsa hallinnan ja törmäsi seinään. Aiemmin harjoitukset olivat keskeytyneet punaisilla lipuilla hetkeksi Ferrarin Charles Leclercin ajettua radalta ulos.

Avausharjoitukset ajettiin sateen liukastamalla radalla. Lisää sateita on odotettavissa.

– Onneksi suurin osa kierroksistamme oli kuivissa oloissa. Tiedämme, että mitä tahansa voi tapahtua tänä viikonloppuna, Bottas sanoi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli ensimmäisissä harjoituksissa sijalla 17 ja toisissa 14:s. Avausharjoituksissa Räikkönen pyörähti ensin avausmutkassa ja kolhaisi myöhemmin autoaan varikkoalueen sisääntuloväylällä. Toisissa harjoituksissa Räikkösen ero kärkeen oli 1,495 sekuntia.

– Vaikutti, että toiset harjoitukset ajetaan sadesäässä, mutta olikin kuivaa. Toinen harjoitusjakso oli parempi, mutta meillä on yhä töitä tehtävänä, Räikkönen sanoi.

Aika-ajot ajetaan lauantaina ja kauden 12. kilpailu sunnuntaina.