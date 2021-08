Amanda Kotaja tavoittelee Tokiosta ensimmäistä paralympiamitaliaan: “Näitä kisoja on odotettu yli vuosi”

Kyseessä on tähänastisen urani tärkein kilpailu, sanoo 100 metrin ratakelauksen hallitseva maailmanmestari.

Helsinki/Tokio

Amanda Kotaja on voittanut urallaan useita MM- ja EM-mitaleita, mutta paralympiamitali Vampulan Urheilijoita edustavalta ratakelaajalta vielä uupuu. Tokiossa parhaillaan käynnissä olevat kesäparalympialaiset ovatkin Kotajalle tähänastisen uran tärkein kilpailu.

– Näitä kisoja on odotettu yli vuosi ja nyt vihdoin on se aika, kun ne koittavat. Olen pystynyt tekemään todella hyviä suorituksia arvokisoissa, mutta paralympiamitali minulta vielä puuttuu. Tokiosta lähdetään tavoittelemaan kultaa, naisten pyörätuolikelauksen kolminkertainen maailmanmestari paaluttaa.

Kotaja, 26, kilpailee Tokiossa naisten T54-luokan ratakelauksen 100 metrillä, sekä sivumatkallaan 400 metrin kilpailussa. Suomalaiskelaaja on tällä hetkellä 100 metrin ratakelauksen hallitseva maailmanmestari. Kotaja pitää myös hallussaan molempien kelausmatkojen SE-aikoja.

– Satasen ehdoilla on menty kaikissa harjoituksissa. Se on se matka, johon satsaan kaikkeni, ja siksi tavoitteiden pitää olla sen mukaiset, ensi keskiviikkona paralympiaurakkansa aloittava Kotaja toteaa.

Ennen Japaniin lähtöä Kotaja hioi kisakuntoaan muun muassa Jyväskylässä pidetyissä parayleisurheilun SM-kisoissa, jossa 13-kertainen arvokisamitalisti voitti T54-luokan mestaruudet 100:lla, 200:lla ja 400 metrillä.

– SM-kisoissa suoritukset eivät olleet kilpailumielessä kovin hyviä, koska kroppa ja hermosto olivat tuolloin melko väsyneitä. Tokiota ajatellen oli kuitenkin hyvä saada SM-kisoissa hyviä startteja alle, vaikkei huipputuloksia tullutkaan.

Täytyy unohtaa mielikuva aiemmista paralympialaisista.

Kotaja joutui jättämään alkukesästä Puolassa pidetyt EM-kisat väliin sappirakkoleikkauksen vuoksi, joka aiheutti ratakelaajalle lopulta lähes kahden kuukauden kelaustauon.

– Leikkauksesta toipumiseen meni melko kauan, sillä sappirakko oli hieman odotettua isompi. Pääsin toipumisen lomassa hieman urheilemaan, ja vaikka välillä menikin hyvin, niin sitten jossain vaiheessa tulikin takapakkia. Tuolloin elettiin välillä aika rankkojakin aikoja.

– Kesä on mennyt toipumisen jälkeen tosi hyvin, mikä osaltaan johtuu varmasti jo aiempina vuosina rakennetusta hyvästä kuntopohjasta. Tänä vuonna harjoituskausi on ollut hyvä, mikä varmasti on myös osaltaan auttanut siinä, että pääsin lopulta varsin nopeasti kilpailukuntoon. Uskon olevani Tokiossa hyvässä kisakunnossa.

Uransa kolmansiin paralympialaisiin Kotaja suuntaa innokkaalla, mutta samalla odottavalla mielellä. Omiin kisasuorituksiinsa Kotaja haluaa aina keskittyä täysillä, mistä johtuen Tokiossa odottava rajattu kisaelämä ei häntä haittaa.

– Kanssaurheilijoiden tuki kisakylässä on vallitsevassa tilanteessa erittäin tärkeässä roolissa, sillä pidempi yksinolo omassa hotellihuoneessa ennen kisasuoritusta kävisi varmasti pääkopalle raskaaksi.

Kotaja arvelee, että koronaviruspandemiasta johtuen kisat tulevat taatusti poikkeamaan huomattavasti aiemmista arvokisoista.

– Nyt täytyy unohtaa se mielikuva, jonka olen rakentanut itselleni aiemmista paralympialaisista. Tulevaan on paras suunnata sillä asenteella, että mitä tahansa voi tapahtua. Eteen voi tulla paljon yllätyksiä, ja tilanteisiin pitää tarvittaessa pystyä reagoimaan todella nopeasti.