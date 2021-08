Pori

Leo-Pekka Tähti on stressaaja.

Hänen huolensa ennen arvokisoja kohdistuvat välineisiin. Kisoihin hän on ilmestynyt ja voittanut, mutta sitä on usein edeltänyt viikkojen säätö ja murhe kelaustuolin ja esimerkiksi istuma-asennon kanssa. Laitetaanko takapuolen alle yksi vai kaksi lappua? Sentti sinne, vai toinen tänne? Välillä kelaustuoli on vaihtunut viime hetkillä ennen kilpailuja.