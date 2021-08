Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen perjantaina noin kello 18.30.

Satakunnan Kansan suorat lähetykset jatkuvat. Perjantaina lähetys tulee Herralahden kentältä, jossa FC Jazz saa vastaansa FC Honka-akatemian.

Jazzin syksy on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Porilaisjoukkue on pelannut elokuussa viisi ottelua ja voittanut niistä neljä. Pisteputki on venynyt jo yhdeksän ottelun mittaiseksi, joka oikeuttaa paikkaan Kakkosen B-lohkon kärjessä.

Jazz sai kaivattua vahvistusta puolustukseensa viime viikolla, kun Joose Mäkinen siirtyi loppukaudeksi takaisin porilaisten riveihin. TPV-ottelussa vaihdosta kentälle otettu Mäkinen kellotti peliaikaa kymmenisen minuuttia ja auttoi Jazzin puolustusta varmistamaan täyden pistepotin Tampereelta.

Kotiotteluun peliaikaa lienee luvassa enemmän ja Mäkinen nähtäneen jo avauskokoonpanossa.

Perjantai-illan vastustaja Honka-akatemia puolestaan majailee B-lohkon keskikastissa. Espoolaiset voittivat joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen kesäkuun alussa pelatussa ottelussa maalein 1–0. Akatemia on pelannut elokuussa kolme ottelua täydellä vakion merkkirivillä; voitto, tasapeli ja tappio.

Satakunnan Kansa näyttää perjantain FC Jazz–Honka-akatemia -ottelun suorana lähetyksenä. Lähetysikkuna avautuu tämän uutisen yhteyteen kello 18.30.