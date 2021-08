UPV:n on pakko kahmia pisteitä Ikaalisten Tarmosta keskiviikkona.

Ulvilan Pesä-Veikkojen on pantava kaikkensa peliin, kun se matkustaa Ikaalisten Tarmon vieraaksi keskiviikkona.

Kyseessä on UPV:n toiseksi viimeinen peli miesten Ykköspesiksessä tällä kaudella, ja pisteet ovat elintärkeitä joukkueen Ykköspesis-jatkon kannalta.

Juuri nyt UPV on sarjataulukossa 11:s. Jos joukkue ei onnistu punnertamaan ylöspäin, kohtalona on suora putoaminen pesäpallon Suomensarjaan.

Ensimmäisenä UPV:n yläpuolella on nimenomaan Ikaalisten Tarmo, jolla on neljä pistettä enemmän kuin ulvilalaisilla. Myös Tarmolla on jäljellä vielä yksi ottelu UPV-pelin jälkeen.

Satakunnan Kansa näyttää UPV:n erittäin tärkeän ottelun suorana lähetyksenä verkossaan. Ottelun selostaa toimittaja Jussi Valli.

Suora lähetys Tarmon ja UPV:n välisestä ottelusta alkaa tässä artikkelissa keskiviikkona hieman ennen kello 17.30.