Lähetys alkaa noin kello 18.20.

Alkukaudella MuSa taisteli Ykkösen kärkisijoista, mutta meno hyytyi. Joukkueen lähtökohdat vieraspeliin Vaasassa eivät ole mairittelevat.

Viisi viimeisintä peliään MuSa on hävinnyt tylyllä maalierolla 4–18. Edellisen kerran joukkue on voittanut 20. kesäkuuta. Sen jälkeen on mennyt yhdeksän peliä ilman voittoa. Sijoitus on valahtanut tasaisessa sarjassa häntäpäähän.