Lehti: Koripallo­legenda Michael Jordan on netonnut miljoonia Lionel Messin ansiosta

Koripallolegendan Air Jordan -brändi kuuluu Nike-perheeseen.

Koripallolegenda Michael Jordan on rikas mies, ja jalkapallotähti Lionel Messin siirtyminen Paris Saint-Germainiin on tehnyt Jordanista vielä hieman rikkaamman.

Monien mielestä Jordan on kaikkien aikojen paras koripalloilija, eikä ihan surkeasti ole mennyt parkettien ulkopuolellakaan. Jordanin varallisuus on Forbesin mukaan 1,6 miljardia dollaria, eli noin 1,4 miljardia euroa.

Lisää rahaa on tullut viime aikoina muun muassa Messin ansiosta.

Jordanin brändi Air Jordan on yhteistyössä Niken kanssa, joka on PSG:n paitavalmistaja. Maailmankuulu logo donkkaavasta koripallotähdestä on painettu PSG:n pelipaidan rintaan.

Muun muassa argentiinalainen Tyc Sports kertoo ranskalaislähteisiin vedoten, että sopimuksen ansiosta Michael Jordan ansaitsisi viisi prosenttia PSG:n paitamyynnistä.

Paitoja on myyty laskemien mukaan noin 120 miljoonalla eurolla, joten Jordan olisi tienannut jo kuusi miljoonaa euroa Messin ansiosta.