Suomalaisottelija ilmoitti kisan jälkeen, ettei hän aio kilpailla enää tällä kaudella.

Helsinki/Nairobi

Saga Vanninen juhli torstaina alle 20-vuotiaiden seitsenottelun maailmanmestaruutta Kenian Nairobissa. Vanninen vei MM-kultaa pistein 5997. Toiseksi tulleeseen Viron Pippi Lotta Enokiin venyi eroa 251 pistettä.

– Voitto oli ykköstavoite näissä kisoissa. Mestaruus oli kiva, mutta paremmin olisin saanut onnistua, kommentoi Vanninen liiton tiedotteessa.

Pitkin kesää kipeästä takareidestä kärsinyt Vanninen ilmoitti MM-kullan varmistumisen jälkeen, ettei hän aio kilpailla enää tällä kaudella.

– Lopetan kauden tähän ja laitan takareiden kuntoon ensi kautta ajatellen, Vanninen sanoi.

Suomalaisottelijalle arvokisojen kärkisija oli jo kauden toinen. Vanninen voitti heinäkuussa Tallinnassa alle 20-vuotiaiden EM-kultaa ikäluokkansa Suomen ennätyksellä 6271 pistettä.

Nairobissa Vanninen kokosi voittopisteet voittamalla ottelun avauspäivänä 100 metrin aitajuoksun (13,60), korkeushypyn (178) ja kuulantyönnön (13,30) sekä juoksi toiseksi 200 metrillä (24,83). Toisen päivän lajeissa Vanninen oli kolmas pituushypyssä (598), voitti keihäänheiton ennätyksellään 49,22 ja otti 800 metriä maltilla ja sijoittuen seitsemänneksi ajalla 2.31,79.

– Sagalla on hirmuinen tahto tehdä töitä ja treenata. Joskus niin, että joutuu jarruttelemaan. Hänen voitontahtonsa on niin kova, että jos yksikin laji menee huonosti, se syö häntä, Vannisen valmentajana toimiva Matti Liimatainen totesi tiedotteessa.

Vanninen on yhdeksäs suomalainen, joka on voittanut junioreiden maailmanmestaruuden ja ensimmäinen, joka on voittanut sen seitsenottelussa. Petri Keskitalo ja Aki Heikkinen voittivat kymmenottelun mestaruudet vuosina 1986 ja 1998.

Suomen toinen seitsenottelija Neea Käyhkö oli lopputuloksissa kahdeksas pistein 4523.

Salminen ja Heikkinen etenivät finaaleihin

Suomen Heidi Salminen vertyi perjantaiaamun alkuerässään ennätysvauhtiin ja raivasi tiensä 400 metrin aitojen loppukilpailuun. Salminen juoksi ennätyksekseen 58,12, jolla hän oli alkuerien nopein juoksija.

Salmisen tavoin 400 metrin aitajuoksussa kilpaillut Aada Aho oli erässään neljäs ja alkuerävaiheen kymmenes ajalla 59,50. Finaalipaikkaan vaadittiin 59,18.

Miesten 1 500 metrin alkuerissä Santtu Heikkinen juoksi erässään viidenneksi ajalla 3.50,55 ja eteni lopulta aikavertailun kautta lauantaina juostavaan finaaliin. Naisten 3 000 metrin finaalissa juossut saman matkan nuorten hallitseva Euroopan mestari Ilona Mononen puolestaan sijoittui loppukilpailussa viidenneksi ajalla 9.30,63.

Naisten keihään loppukilpailussa Suomea edustaneet Vivian Suominen ja Anni-Linnea Alanen eivät yltäneet mitalisijoille. Suominen sijoittui lopputuloksissa yhdeksänneksi tuloksella 49,13 ja Alanen puolestaan 11. sijalle tuloksella 48,25.

Alun perin torstaina ohjelmassa ollut miesten seiväsfinaali siirtyi sateisen sään vuoksi perjantaille. Suomea kisassa edustaa Juho Alasaari.