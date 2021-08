Päävalmentaja Tapio Kangasniemen mukaan Suomi vastaa lentopallon naisten EM-kisoissa taistelutahdolla vastustajien yksilöiden rynnäkköön.

Helsinki

Torstaina EM-turnauksen Romaniassa aloittava naisten lentopallomaajoukkue muuraa menestyksensä perustukset samaan kivijalkaan, joka on ollut muidenkin suomalaisten palloilumaajoukkueiden menestyksen ydin: tiivis joukkuepeli ja suuri työmoraali.

– Se on hienoa, jos Suomelle alkaa tämän tyyppinen oma juttu rakentumaan pallopeleihin. Eikä se itsestään tule, vaan kyllä tätä on muutama viime vuosi eri pallopelien maajoukkueiden kanssa työstetty ja etsitty juttuja, mitä siellä (menestyksen) taustalla on, sanoo Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi.

– Esimerkiksi lentopallopelissä pelataan yleensä 150–200 palloa, joten sitä taistelua pitäisi jaksaa tehdä alusta loppuun.

Keväällä koronalle altistunut maajoukkue joutui jättämään kesällä Euroopan Kultaisen liigan väliin. Viime viikolla Suomi valmistautui pelaamalla pikatahtiin kolme peliä Ranskaa vastaan. Kangasniemen mukaan kaksi 1–3-tappiota ja yksi 2–2-tasapeli näyttivät, mikä on vaatimustaso EM-kisoissa.

– Meille se keskimmäinen peli (2–2) oli varmaan opettavaisin peli ikinä, miten meidän pitää vahvasti hyökkäävää joukkuetta vastaan taistella ja ottaa sitä terää pois vastustajalta. Sitä se tulee täälläkin (EM-kisoissa) olemaan, että kaikilla vastustajilla on 1–2 erittäin vahvaa pelaajaa hyökkäyspäässä, Kangasniemi tietää.

Jatkopaikka tavoitteena

Suomi pelaa EM-kisoissa samassa lohkossa Hollannin, Turkin, Romanian, Ruotsin ja Ukrainan kanssa. Kuudesta joukkueesta neljä jatkaa pudotuspelivaiheeseen Bulgariaan. Kaksi jatkopaikoista on pitkälti korvamerkitty Euroopan rankingin kakkossijaa jakaville Turkille ja Hollannille.

– Näiden neljän muun välillä juuri tämän viikon kunto ja se, miten pystytään iskemään omissa vahvoissa jutuissa, merkitsee jatkopaikkojen osalta paljon. Joukkue on selkeästi asettanut tavoitteen, että jatkoon mennään ja Bulgariaan seuraavaan vaiheeseen, Kangasniemi sanoo.

Suomen joukkueesta kahdeksan pelaajaa oli mukana kaksi vuotta sitten edellisissä EM-kisoissa. Päävalmentajan mukaan passari Kaisa Alangon, yleispelaaja Salla Karhun ja hakkuri Piia Korhosen johtaman Suomen pitää hyökätä ovelasti ja monipuolisesti.

– Tilanne tulee olemaan se, että meillä on iso torjunta vastassa ja meidän pitää pystyä hyökkäystä vaihtelemaan. Kun ruvetaan hakkaamaan palloa kovaa alas verkon pintaan, niin se taistelu hävitään käytännössä aina. Pitää olla ovela ja fiksu, ehkä härskikin, että osaa käyttää torjunnan yläkäsiä hyväkseen, Kangasniemi sanoo.

Jatkoon edetäkseen Suomen pitää hillitä vastustajien yksilöitä pääsemästä hurmostilaan.

– Tämän joukkueen juttu on se, että pelin pitää olla tietyllä tapaa aika terrierimäistä purentaa. Varsinkaan Romania ja Ukraina eivät tykkää siitä, että pitää mennä lattian pintaan ryynäämään, Kangasniemi kuvailee.

Suomi aloittaa EM-turnauksen torstaina Ruotsia vastaan. Perjantaina on vastassa Hollanti ja lauantaina Ukraina.