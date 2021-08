Kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja uskoo, että paralympialaiset saavat olympiakisojen tapaan positiivisen vastaanoton Japanissa.

Tokion olympiastadion on valmiina paralympialaisia varten. Katsojia ei oteta, mutta tv-lähetyksissä tavioitteet ovat suuret.

Tokio

Kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja Andrew Parsons uskoo, että ensi viikolla alkavat Tokion paralympiakilpailut ovat tärkein tapahtuma vuonna 1960 alkaneiden kisojen historiassa. Urheilijat kilpailevat tyhjille katsomoille kuten olympialaisissakin, mutta Parsons vakuuttaa, että kisat saavuttavat suuremman huomion kuin koskaan aiemmin.

– On tietenkin haaste, ettei meillä ole katsojia tapahtumapaikoilla, mutta uskomme, että tavoitamme yli neljä miljardia ihmistä tv-lähetysten kautta, Parsons sanoi.

– Uskomme, että kisat tavoittavat enemmän maita ja ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin.

Koronavirustapausten määrä on noussut Japanissa olympialaisten jälkeen reilun 20 000 tapauksen päivälukemiin. Paralympialaiset eivät silti ole uhattuna, vaikka maassa on todettu jo 58 kisoihin liittyvää koronatartuntaa.

– Tiedämme, että numerot kasvavat Tokiossa ja Japanissa, joten haluamme suojella japanilaista yhteiskuntaa ja urheilijoita, Parsons sanoi.

Kisoihin saapuvia noin 4 400 urheilijaa odottaa samanlainen koronatesti- ja rajoitusrumba kuin olympiaurheilijoitakin. Olympialaisissa todettiin 544 koronavirustartuntaa.

Positiivisuuden aalto

Vaikka olympiakisat keräsivät Japanissa runsaasti vastustusta ennen kisastarttia, jätti suurtapahtuma saarivaltioon positiivisen jälkimaun. Kisojen jälkeen tehtyjen kyselyjen mukaan valtaosa japanilaisista piti kisojen järjestämistä oikeana päätöksenä.

Parsons näkee, että paralympialiikkeellä on sauma tarttua hyvään yleistunnelmaan, jonka olympialiike Japaniin jätti.

– Luulen, että näemme samanlaisen positiivisuuden aallon. Luulen, että japanilaiset ovat ylpeitä omista paralympiaurheilijoistaan ja myös siitä, että heidän maansa järjestää tapahtuman, joka muuttaa maailmaa.

– Pandemia on korostanut vammaisten ihmisten eriarvoisuutta eri yhteiskunnissa. Tämä on hetki, jolloin he tarvitsevat ääntään eniten.