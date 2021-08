FC Jazzin ex-pelaaja pääsee ensi kertaa alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen.

Päävalmentaja Juha Malinen on nimennyt Pikkuhuuhkajien joukkueeseen kolme maalivahtia sekä 21 kenttäpelaajaa. Maanantaina 30. elokuuta Helsingissä kokoontuva ryhmä koostuu pääosin Veikkausliiga-pelaajista, mutta mukana on kymmenen ulkomailla pelaavaa nuorukaista.

Yksi heistä on alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen ensi kertaa nimetty Terry Ablade. Ablade, 19, siirtyi FC Jazzista Fulhamin organisaatioon vuonna 2018. Nykyään hän pelaa lontoolaisjoukkueen alle 23-vuotiaiden joukkueessa.

– Meillä ei ole ollut liikaa maalintekijöitä, ja Terry Ablade on tehnyt mukavasti maaleja Fulhamin U23-joukkueessa. Hän tuo meille erilaisen vaihtoehdon hyökkäykseen, Malinen kehui.

– Meillä on kasassa mielenkiintoinen nimilista. Olisimme mielellämme lähteneet tekemään tällä porukalla töitä jo maaliskuussa, mutta se ei valitettavasti ollut mahdollista. Nivoutumisemme alkaa heti maanantaina, ja meidän tulee olla joukkue viimeistään perjantai-iltana. Aikataulu on tiukka, mutta pelaajillamme on selkeästi kääntynyt mopo oikeaan suuntaan.