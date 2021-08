Joose Mäkinen pelaa FC Jazzissa loppukauden kestävällä lainasopimuksella.

Nuori porilaislupaus Joose Mäkinen palaa HJK:sta FC Jazziin loppukauden kestävällä lainasopimuksella.

Nuorukainen on viime viikolla toipunut pienestä vammasta, mutta hän harjoitteli jo tiistaina Jazzin mukana.

18-vuotias Mäkinen on Jazzin ja Karhu-Futiksen kasvatti. Hän siirtyi Porista kesken viime kauden HJK:n organisaatioon. Tällä kaudella Mäkinen on kärsinyt loukkaantumisista ja peliaika Ykkösessä Klubi 04:n riveissä on jäänyt vähiin.

Mäkinen kuuluu oman 2003-ikäluokkansa maajoukkueen vakiokasvoihin.

Viime kaudella Mäkinen pelasi yhdeksässä ottelussa Kakkosta, jonka jälkeen siirtyi Helsinkiin ja Klubi 04:n vahvuuteen. Hän debytoi Kakkosessa jo kaudella 2019 vain 16-vuotiaana.

– Olen todella innoissani lainasta ja kiva päästä takasin Poriin tuttujen pelikavereiden kanssa. Siirron jälkeen on ollut monta eri loukkaantumista, joten peliaika jäänyt vähälle. Muuten olen viihtynyt hyvin Helsingissä ja odotan jo innolla taas pelaamaan pääsemistä, Mäkinen sanoi Jazzin tiedotteessa.