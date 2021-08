Ville Ulasen avuksi palaava Juha Luoma ottaa vastuun joukkueen harjoitusten vetämisestä.

Pori

Ville Ulanen on valmentanut jalkapallon Ykkösessä pelaavaa Musan Salamaa alkukauden yksin. Nyt Ulanen saa avukseen tutun miehen.

Ulasen parina kolme vuotta valmentanut ex-pelaaja Juha Luoma palaa tuttuun tehtävään MuSan vaihtopenkille.

– Olen vetänyt happea jalkapallosta. Tällainen loppukauden stintti tuntuu tähän hetkeen sopivalta, Luoma sanoo MuSan nettisivuilla.

– Haluan tuoda osaamiseni ja energiani joukkueen avuksi. Olen täysin kartalla joukkueen tekemisestä. Omien häideni takia missasin yhden pelin, mutta kaikki muut olen nähnyt.

Luoma ottaa vastuuta MuSan harjoitusten vetämisestä. Se antaa Ulaselle tilaa tarkkailla joukkueen tekemistä.

– Itseluottamusta lähdetään nostamaan harjoitusten kautta. Palaamme samaan systeemiin kuin aiemmin. Joukkue vaikuttaa hyvältä ja olen luottavainen, että saamme pelin samohin uomiin, mitä se oli alkukaudella.

MuSa taisteli alkukaudella Ykkösen kärkisijoista. Viisi viimeisintä peliään joukkue on hävinnyt tylyllä maalierolla 4–18. Edellisen kerran MuSa on voittanut 20. kesäkuuta. Sen jälkeen on mennyt yhdeksän peliä ilman voittoa. Sijoitus on valahtanut tasaisessa sarjassa kolmanneksi viimeiseksi.

Sunnuntaina MuSa kohtaa Ykkösessä toisena olevan VPS:n Vaasassa.