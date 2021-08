Suomen ja Kazakstanin väliseen jalkapallon MM-karsintaotteluun pääsee 35 000 katsojaa vetävälle Olympiastadionille vain reilut tuhat ihmistä raikkaaseen syysiltaan.

Urheilun seuraaminen paikanpäällä on mitä vaarallisinta puuhaa, ainakin jos on uskominen viranomaisia ja virkamiehiä.

Tuoreimpia esimerkkejä urheilun turvattomuudesta päättäjien silmässä ovat Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen määräämät yleisörajoitukset sekä terveysviranomaisten suunnittelema riskipisteytysmalli erilaisille yleisötapahtumille.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) työstämän pisteytysjärjestelmän luonnoksessa (HS 12.8) ooppera saa esimerkiksi huomattavasti vähemmän riskipisteitä (2) kuin urheilukatsomot ulkoilmassa (9).

Myös sisätiloissa järjestetyt urheilutapahtumat olisivat luonnoksen mukaan lähtökohtaisesti turvallisempia kuin urheilun ulkotapahtumat, mikä sekin kuulostaa yllättävältä.

Pisteytysmallia on tarkoitus käyttää työkaluna, kun koronaepidemian kurittamaa tapahtuma-alaa yritetään avata laajemmin.

Urheilun kannalta malli on vähintäänkin epäreilu, mikäli se toteutuu sen suuntaisena kuin on nyt ajateltu.

Ehkä riskimallin laatijat eivät ole koskaan käyneet esimeriksi suomalaisessa jalkapallokatsomossa.

Muuten on vaikea kuvitella miten väljällä stadionilla (pelkästään kentän koko on 100x70 metriä) taivasalla järjestettävä tapahtuma on koronaviruksen leviämiselle huomattavasti otollisempi ja siten terveydelle vaarallisempi paikka kuin tiiviiseen sisätilaan sijoittuva samanpituinen kulttuuritapahtuma.

Yleisökin on urheilutapahtumissa pääosin hillittyä ja katsomoissa on usein puolityhjää.

Vertailukohtana ei voi käyttää jääkiekon MM-finaalia tai Huuhkajien historiallisia EM-otteluita, ei edes Rauman villinnyttä historiallista liigamestaruutta.

Tavallisia Veikkausliigan, Superpesiksen tai Salibandyliigan otteluita ei todellakaan juhlita torilla.

Urheilukatsomoiden turvallisuuden puolesta puhuu jo se, että kotimaisissa tapahtumissa ei puolentoista vuoden aikana ole todettu juuri lainkaan tartuntoja, ei sisä- eikä ulkotiloissa.

Ja rokotusten myötä turvallisuus paranee koko ajan. Jo nyt suurin osa urheilutapahtumissa käyvistä faneista on saanut yhden, monet kaksi rokotetta.

Ja jos myytävien lippujen määrä rajataan esimerkiksi 50 prosenttiin yleisökapasiteetista, katsomossa on maskipakko ja ennalta määrätyt paikat, voisi ajatella, että urheilutapahtumat ovat terveysturvallisuuden puolesta kärkiluokkaa.

Urheilutapahtumien yleisörajoitukset ovat saaneet jo nyt absurdeja piirteitä.

Esimerkiksi Palloliitto saa ottaa 4. syyskuuta Olympiastadionilla pelattavaan jalkapallon MM-karsintaotteluun Kazakstania vastaan vain 1 250 katsojaa.

Yleisö sijoitetaan 35­000 katsojaa vetävälle Stadikalle 25 lohkoon, josta kuhunkin voi ottaa 50 katsojaa.

Harvalukuinen yleisö saa nauttia jalkapallosta pohjoisen taivaan alla raikkaassa ulkoilmassa. Tungosta ei ole, sillä Olympiastadionin istumapaikoista on käytössä vain muutama prosentti.

Vessapaikkojakin on reilulle tuhannelle katsojalle 600.