Manchester United, Chelsea ja Liverpool saivat maalihanat heti auki. Pukin ja Norwichin paluu Valioliigaan sujui mollivoittoisesti.

Manchester/Helsinki

Teemu Pukki ei onnistunut maalinteossa, kun yhden kauden tauon jälkeen jalkapallon Englannin Valioliigaan palannut sarjanousija Norwich kohtasi Liverpoolin. Norwich hävisi sarja-avauksessa toissa kauden mestarijoukkue Liverpoolille 0–3.

Liverpoolin Mohamed Salahista tuli ottelussa ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt viidellä peräkkäisellä kaudella maalin avauskierroksella. 3–0-maalin tehnyt Salah syötti Diogo Jotan ja Roberto Firminon osumat.

Pukki pääsi avausjaksolla kerran kunnolla irti Liverpool-puolustukselta, mutta Alisson torjui Pukin pienestä kulmasta lähteneen laukauksen kulmapotkuksi.

Edellisellä valioliigavisiitillä Pukki teki Norwichille 11 maalia. Viime kaudella sarjaporrasta alempana osumia syntyi 26.

Fernandes ja Pogba loistivat

Manchester United aloitti kautensa riemukkaasti, kun se riepotteli liiga-avauksessaan Leedsiä maalein 5–1. ManUn syömähampaat olivat hattutempun paukuttanut Bruno Fernandes ja neljä maalia syöttänyt Paul Pogba. Viime kaudella 18 maalia tehnyt Fernandes viimeisteli hattutemppunsa tunnissa.

– En olisi voinut toivoa enempää. Ennen avausottelua on aina vähän huolissaan pelaajien kunnosta ja taktiikasta, mutta päivä oli fantastinen. Otsikot kertovat Brunosta ja Paulista, mutta minulle kyse on joukkueesta. Muiden takia he voivat loistaa, ManUn valmentaja Ole Gunnar Solskjär sanoi BBC:n mukaan.

Tilastopalvelu Optan mukaan Pogba on seitsemäs pelaaja sarjan historiassa, joka on syöttänyt yhdessä pelissä neljä maalia. Viime kaudella Pogballe kirjattiin 26 pelissä kolme maalisyöttöä.

ManUn maalijuhlia oli ihastelemassa miltei 73 000 katsojaa, mikä on Valioliigan ennätysyleisö sitten maaliskuun 2020.

– Fanien näkeminen asettaa oikeaan tunnetilaan. Vatsassa on taas perhosia, yhtäkkiä pelillä on taas merkitys. Meillä oli erityinen vastuu näyttää heille näin pitkän tauon jälkeen, Solskjär sanoi.

Chelsea ei kaivannut Lukakua

Chelsean ennätyshankinta Romelu Lukaku ei ollut kokoonpanossa, kun Chelsea aloitti kautensa Crystal Palacea vastaan. Lukakua ei vielä kaivattu, kun Chelsea voitti kotikentällään Lontoon paikallispelin tyylipuhtaasti 3–0. Voittomaalin teki avausjaksolla vapaapotkusta Marcos Alonso. Muut maalit merkittiin Christian Pulisicille ja Trevor Chalobahille.

Brittifutiskauden ensimmäisen pokaalin viime viikonloppuna Community Shield -ottelussa voittanut Leicester avasi liigakautensa 1–0-voitolla Wolverhamptonista. Leicesterin maalin teki Jamie Vardy. Vardy on tehnyt kauden avauskierroksella maalin seitsemällä eri kaudella. Vardy nousee jakamaan ennätystä, jos hän osuu taas vuoden päästä avauskierroksella.

Kierroksen muissa otteluissa Burnley hävisi kotonaan Brightonille 1–2, Watford kukisti Aston Villan 3–2 ja Everton voitti Southamptonin 3–1.