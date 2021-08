Kalle Rovanperä on hyvässä vauhdissa Belgian osakilpailussa.

Zonnebeke

Toyotan Kalle Rovanperä taistelee palkintosijoista Belgian MM-rallissa. Perjantain seitsemän erikoiskokeen jälkeen suomalaiskuski on neljäntenä vain 1,4 sekuntia kolmantena olevaa Hyundain Ott Tänakia perässä. Perjantaina piti ajaa vielä kahdeksaskin erikoiskoe, mutta se peruttiin turvallisuussyistä.

Rallin johdossa ajaa kotikisassaan Hyundain Thierry Neuville. Korealaisvalmistajan kaksoisjohdon täydentää Craig Breen, joka on jäänyt Neuvillesta 7,6 sekuntia.

– Ihan hyvä fiilis on jäänyt pätkistä. Vaikeaa täällä on, mutta sitä osattiin odottaa. Kärkeen on tullut eroa jonkin verran, mutta tiimikavereihin verrattuna olemme olleet ihan hyvässä vauhdissa, Rovanperä kertoi.

– Oli tiedossa, että Neuville ja Breen ovat kovia, koska he ovat ajaneet täällä monta kertaa. Tässä rallissa kokemuksesta on hyötyä.

Tallikaveri Elfyn Evans on viidentenä vain 0,8 sekuntia Rovanperän takana. Sebastien Ogier on kuudennella sijalla. Kärkitaisteluun Toyota-kuskeilla ei tunnu kyyti riittävän, mutta kolmantena oleva Tänak on tähtäimessä.

– Hirveästi ei pysty enää parantamaan. Pito tuntuu tosi vähäiseltä, mutta veikkaan, että se on sama juttu kaikilla. Uskon kuitenkin, että luotto paranee koko ajan. Olosuhteet ovat tosi haastavat. Niitä pitää vain opetella, Rovanperä sanoi.

Ford-kuskeilla synkkä päivä

Rovanperän vauhti on ollut positiivista, sillä kokemusta WRC-autolla asvalttiralleista on edelleen vähän.

– Nyt alkaa olemaan kuitenkin jo hyvä käry, miten rengas toimii ja miten sitä pitoa löytyy. On tosi vaikeaa nähdä, onko pitoa vai ei. Se vaihtelee koko ajan, Rovanperä summasi.

M-Sport Fordin WRC-tiimin Belgian MM-ralli alkoi synkästi, kun Adrien Fourmaux ja Gus Greensmith keskeyttivät ulosajoihin.

Fordin suomalaiskuski Teemu Suninen johti WRC2-luokkaa ja oli yleiskilpailussa yhdeksäntenä, mutta kärsi päivän viimeistä edellisellä pätkällä rengasrikon ja moottorivaurion. Myös Hyundain uudella Rally2-autolla ajava Jari Huttunen kärsi samalla erikoiskokeella rengasrikon ja menetti asemiaan WRC2-luokassa.