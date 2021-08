Norwichilla heti kuuma tulikaste valioliigapaluussaan, Liverpool vieraaksi lauantai-iltana.

Norwich

Jalkapallon Englannin Valioliigaan noussut Norwich avaa pääsarjakautensa lauantaina, eikä kovin helpolla ainakaan ennakkoon arvioiden. Norwichin Carrow Road -stadionille saapuu Liverpool, jolle Norwich taipui kaksi vuotta sitten edellisen pääsarjakautensa aluksi vieraissa 1–4.

– Saamme vastaamme maailmanluokan joukkueen, joka voitti Mestarien liigan ja Valioliigan vasta hiljattain (2019 ja 2020). Olemme tehneet niin kovasti töitä päästäksemme näihin peleihin, ja näitä haluamme pelata. Ja kaikki on mahdollista, Norwichin saksalaisvalmentaja Daniel Farke tiivisti ottelun aattona seuransa Twitter-tilillä.

Farkelle on tuonut päänvaivaa viime viikkoina koronavirus, joka on pitänyt pelaajia poissa miehistöstä. Yksi poissaolleista on hyökkääjätähti Teemu Pukki, joka kertoi Viaplaylle kauteen valmistautumisensa olleen "vähän rikkinäinen".

– Hukkasin kymmenen harjoituspäivää koronatartunnan takia, Pukki sanoi Viaplayn haastattelua siteeranneen Sky Sportsin mukaan.

– Vielä on töitä tuntuman löytämisessä ja (joukkueen) uusien pelaajien kanssa pelaamaan oppimisessa.

Pukki teki harjoituskaudella maalin Huddersfield-treenipelissä ja tuli vaihdosta mukaan viime viikonlopun Newcastle-otteluun. Päävalmentaja Farke vakuutti perjantaina, että Pukki on kunnossa.

– Teemu on ollut mukana harjoituksissa kymmenen päivää. Hän on hyvässä kunnossa, Farke sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ei maalitavoitteita - mutta edelliskertaa parempi maistuisi

Pukki sai uralleen Valioliigassa lentävän vauhdin kaksi vuotta sitten, kun hän viimeisteli Norwichin ainokaisen tuossa 1–4-tappiossa Liverpoolille. Vauhti jatkui seuraavatkin pelit, sillä kauden toisessa ottelussa Newcastle sai tuta suomalaisen hattutempun, ja viiden ensimmäisen pelin jälkeen Pukilla oli koossa kuusi maalia. Loppujen lopuksi saldo oli 11 maalia kivikovassa sarjassa.

– En ole koskaan asettanut henkilökohtaisia maalitavoitteita. Edellinen (Valioliigan) kausi toi 11 maalia, ja jos nyt pääsen parempaan, olen tyytyväinen. Tärkein tavoitteeni on auttaa joukkuetta saamaan tarpeeksi pisteitä, Pukki sanoi Viaplaylle.