Pariisilaisseura PSG esittelee Lionel Messin lauantaina kotiyleisölleen. Viikon päästä Messi voisi olla jo pelikunnossa, kun PSG kohtaa Suomen maajoukkuepuolustaja Jere Urosen Brestin.

Pariisi

Kesän siirtomarkkinoilla mellastanut jalkapallojätti PSG pelaa viikonloppuna ilman jättihankintaansa Lionel Messiä. Argentiinalainen toipuu vielä Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen rasituksista. Hänet esitellään lauantaina pariisilaisyleisölle, kun PSG isännöi Strasbourgia, mutta kentällä Messi nähdään vasta kuun lopulla.

– Olemme innoissamme Messin saapumisesta. Hän on niin upea jalkapalloilija, että on kunnia olla samassa joukkueessa. Hänen läsnäolonsa luo positiivisen ilmapiirin ja tuo energiaa pelaajiin, valmentajiin ja faneihin, PSG:n valmentaja Mauricio Pochettino sanoi perjantaina lehdistötilaisuudessa.

– Hän harjoittelee vasta toista päivää Copa American jälkeen. Etenemme askel kerrallaan, jotta opimme tuntemaan toisemme ja varmistamme, että hän on valmis pelaamaan, Pochettino sanoi.

Tarkkaa päivää Messin PSG-debyytille ei vielä annettu. Strasbourg-ottelun jälkeen PSG kohtaa vieraissa Suomen maajoukkuepuolustaja Jere Urosen Brestin 20. elokuuta ja Reimsin 29. elokuuta.

PSG:n tähdet vielä puolikuntoisia

PSG:n joukkueesta Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa pelasivat heinäkuussa myös brasilialaiset Neymar ja Marquinhos sekä argentiinalainen Angel Di Maria. Koko kolmikko ja Euroopan mestaruuden Italian paidassa voittanut Marco Verratti palasivat PSG:n harjoituksiin vasta perjantaina, joten heidän pelikuntonsa on vielä arvoitus.

– Meillä on nimekkäitä pelaajia, mutta on valmennuksen tehtävä saada isot nimet saavuttamaan yhdessä jotakin. Se on valtava haaste. Meillä on paljon taitoa, ja haluamme, että kaikki tuntevat olonsa tärkeäksi. Suurin haaste on, miten saamme yhteispelin toimimaan, Pochettino luonnehti.

Messin ohella PSG:n liigakauden toisesta pelistä ovat varmuudella sivussa espanjalaistoppari Sergio Ramos ja senegalilainen keskikenttäpelaaja Idrissa Gueye. Pohjevammasta toipuva Ramos palaa pelikentälle vasta syyskuun puolella. Gueye puolestaan toipuu vielä heinäkuussa sairastamastaan koronavirustaudista.

– Valmentajana haluaisi, että kaikki pelaajat olisivat käytettävissä. Haluamme kilpailutilanteen, jotta meidän valmentajien on vaikea valita kokoonpanoa. Olemme täällä sitä varten, että teemme tärkeitä päätöksiä, Pochettino sanoi.