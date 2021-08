Annimari Korte kävi takareisileikkauksessa nopealla aikataululla Tokion jälkeen, jotta valmistautuminen ensi vuoden EM- ja MM-kisoihin ei kärsisi.

Aitajuoksija Annimari Korte on kärsinyt takareisien rasitusvammoista, jotka ovat haitanneet hänen kilpailemistaan ja harjoitteluaan. Pidempiaikaisen vaivan pitäisi nyt olla historiaa, sillä Kortteen molemmat takareidet operoitiin torstaina Turussa.

Leikkauksen tehnyt Eurajoelta kotoisin oleva urheiluortopedi Lasse Lempainen kertoi Mehiläisen tiedotteessa, että ennen leikkauspäätöstä Kortteen kohdalla kokeiltiin kuntouttavaa hoitoa, joka useimmiten auttaa vastaaviin vaivoihin.

– Tällä kertaa siitä ei ollut tarpeeksi suurta apua ja leikkaus oli tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Leikkaus tehtiin tänään ja se onnistui hyvin, Lempainen kertoi torstaina.

Korte kertoo Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että jaloista otettiin keskiviikkona magneettikuvat. Niistä oli nähtävissä repeämä vasemmassa takareidessä ja turvotusta oikeassa takareidessä, joka oli revähtänyt useaan kertaan.

– Päätettiin, että leikataan samalla kertaa molemmat jalat, Korte totesi.

Nyt Kortteella, 33, on edessä pitkä kuntoutus. Hänen tähtäimenään on ongelmaton valmistautuminen ensi kesän arvokisoihin, sillä edessä ovat sekä EM- että MM-kilpailut.

– Oli tosi vaikea päätös jättää tämän kesän Kalevan kisat ja Ruotsi-ottelu väliin, mutta kun leikkaus tehtiin nyt, sain kuukauden lisää aikaa valmistautua ensi kesän kisoihin, Korte sanoi.

Kortteen mukaan leikkauksessa takareisistä venytettiin jännettä ja poistettiin arpikudosta ja kiinnikkeitä.

– Lisäksi vasemman jalan puolelle, jossa jänne oli revennyt, porattiin pienet reiät luuhun, jotta uudistuminen tapahtuisi paremmin, Korte kertoi.

Kuntoutus alkaa aluksi maltillisesti. Tämänhetkisen arvion mukaan Korte voisi päästä vesijuoksemaan neljän ja pyöräilemään kuuden viikon päästä. Hölkkäämisen aloittamiseen mennee kaksi ja puoli kuukautta.

– Kuntoutus on syytä suorittaa huolella rasitusvamman jälkeen. Leikkaus on yksi osa toipumista ja kuntoutus kohti huippukuntoa alkaa tästä. Me toivomme, että Annimarin nopeimmat ajat ja parhaat saavutukset ovat vielä edessäpäin, Lempainen totesi Mehiläisen tiedotteessa.

Korte juoksi toissa kesänä 100 metrin aitojen Suomen ennätykseksi ajan 12,72. Tänä vuonna parhaaksi tulokseksi jäi takareisivaivojen rasittamana 12,91.

Tokiossa Kortteen olympiakisat jäivät alkueriin. Hän oli alkuerien yhteistuloksissa 26:s ajalla 13,06.