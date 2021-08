– Alkukauden sitkeys on viime aikoina loistanut poissaolollaan ja se ilme tarvitsee kaivaa takaisin, MuSan toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi sanoo.

Viime kesänä porilaista jalkapalloväkeä ihastuttanut kärkimies Fareed Sadat, 22, palaa Musan Salaman väreihin, porilaisseura kertoo kotisivuillaan.

Pelaaja on purkanut sopimuksensa Veikkausliigassa pelaavan AC Oulun kanssa. Sadat palaa välittömästi tuttuun ympäristöön tutun valmentajan alaisuuteen.

MuSan ja Sadatin sopimus kattaa loppukauden.

– Viime pelien esitykset eivät ole antaneet hurraa-huutoihin aihetta. On ollut väsymystä reissuista, loukkaantumisia ja niin edelleen. Tästä eteenpäin on sitten ihan sama, onko väsymystä vai ei. Alkukauden sitkeys on viime aikoina loistanut poissaolollaan ja se ilme tarvitsee kaivaa takaisin, MuSan toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi sanoo.

– Joukkueeseen tehdään nyt viimeiset liikkeet ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saamme juoksuvoimaisen maalintekemiseen kykenevän pelaajan riveihin. Se helpottaa myös että valmentaja tuntee pelaajan valmiiksi.

Sadat ei onnistunut lyömään läpi AC Oulussa, johon hän siirtyi MuSasta kesken viime kauden.

Hän teki viime kaudella Ykkösessä Oululle viisi maalia kymmenessä pelissä, mutta Veikkausliigassa peliminuutit ovat olleet tiukassa, eikä maaleja ole syntynyt. Sadat on pelannut tällä kaudella kahdessa pelissä lainalla Kakkosta OLS:n paidassa.

– Kulunut kausi AC Oulussa on ollut henkilökohtaisesti raskas, mutta hyvin opettavainen. Uskon, että olen kasvanut henkisesti paremmaksi pelaajaksi. Odotan innolla paluuta MuSaan ja tavoitteena on jatkaa siitä mihin jäin viimeksi, eli auttamaan joukkuetta paukuttamalla paljon maaleja, Sadat sanoo seuran sivuilla.

Hän teki viime kaudella MuSalle neljä maalia 11 ottelussa.

– Saatiin toivomamme mies ryhmään. Fareed osoitti jo viime kaudella merkkejä pelitaidoista ja tavoitteen mukaan saatiin mies autettua liigakentille. Fareed palaa tuttuun ympäristöön ja uskon tämän tuovan tarvittavan lisäbuustin niin hänelle kuin meillekin. Oulussa vastuu jäi pieneksi ja siksi tämä on myös häneltä todella hyvä siirto ajatellen pelaajan uraa. Toivotamme hänet erittäin lämpimästi takaisin MuSaan, MuSan päävalmentaja Ville Ulanen kertoo.

Sadat on pelikelpoinen heti lauantain TPS-pelissä. Ottelu alkaa Porin stadionilla kello 17.