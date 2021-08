Messi saapui Pariisin tiistaina ja kertoi nyt tunnelmistaan uudessa seurassa.

Argentiinalainen Lionel Messi siirtyi FC Barcelonasta Paris Saint Germainiin vapaalla siirrolla, kun Barcelona ei pystynyt uuden tiukan pelaajabudjettinsa takia tekemään jatkosopimusta. Keskiviikkona Messi astui ensimmäisen kerran median eteen PSG:n pelaajana

Messin vuosipalkan arvioidaan olevan PSG:ssä yli 30 miljoonaa euroa. Sopimus on kaksivuotinen ja siinä arvioidaan olevan vuoden lisäoptio.

Messi kertoi ensimmäiseksi, että hän on erittäin iloinen siirtymisestään PSG:hen ja unelmoi Mestarien liigan voittamisesta. Messi ei osannut sanoa, koska hän pelaa ensimmäisen kerran PSG:ssä.

– Ehkä tarvitsen ’harjoituskauden’. Aloitan harjoittelun ja toivon, että voin pelata niin nopeasti kuin mahdollista. Kun valmentajien mielestä olen ok, olen valmis.

Viime päivien tapahtumista Messi oli edelleen hämmennyksissä.

– Kaikki se, mitä minulle on tapahtunut viikon aikana, on ollut rankkaa, nopeaa ja tunteellista. En pysty uskomaan, mitä olen kokenut Barcelonassa, mutta olen myös innokas ja onnellinen uudesta elämästäni perheeni kanssa. Koko viikko on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta työstämme sitä hiukan joka päivä, Messi totesi.

Messi vakuutti, että hän ei tiennyt FC Barcelonasta lähtiessään, mihin hän seuraavaksi menee. Se teki tilanteen mutkikkaaksi.

– Barcelona on kotini. Olen asunut siellä lapsesta lähtien. He tiesivät, että menisin vahvaan joukkueeseen, joka tavoittelee Mestarien liigan voitosta. Rakastan voittamista. Haluan tehdä tärkeitä maaleja. Tiedän tavoitteeni ja PSG:n tavoitteet ovat samat.

Messi myös haaveili paluusta Barcelonaan – kohtaamaan FC Barcelonan.

– En tiedä, kohtaammeko Barcelonan. Olisi kiva mennä sinne takaisin. Toivottavasti se tapahtuisi kannattajien läsnä ollessa pandemiasta huolimatta. Olisi todella outoa pelata siellä [Camp Noulla] toisessa paidassa, mutta niin voi käydä.

Messiltä kysyttiin myös, ketkä auttoivat häntä päätöksessä, että hän valitsi PSG:n.

– [Angel] Di Maria, [Leandro] Parades. Olimme yhteydessä kaikkiin pelaajiin, jotka tunsimme PSG:n pukukopista. Ja tietysti Neymar teki paljon ja oli tärkeä päätöksessäni.

PSG:n puheenjohtaja puheenjohtaja Nasser Al-Khelaifi totesi mediatilaisuuden aluksi, että kyseessä on historiallinen hetki PSG:lle ja jalkapallolle. Al-Khelaifin mukaan kymmenen vuotta sitten, kun seura siirtyi qatarilaisomistukseen, heidän motiiveja epäiltiin.

– Meillä on korkeat tavoitteet, hän totesi.

Al-Khelaifin mukaan sekä seuralla että Messillä oli suuri halu sopimuksen tekemiseen.

– Hän on voittanut paljon palkintoja ja voitamme hänen kanssaan paljon palkintoja.

Al-Khelaifi vakuutti, että Messin sopimus ei riko Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) talouden reilun pelin sääntöjä (FFP).

Kevennyksenä Al-Khelaifi totesi, että hän on tavannut myös Messin lapset.

– He jo sanoivat, että Pariisi on heidän suosikkikaupunkinsa.