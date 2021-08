Pori

Puolustaja Tuomas Puisto, 31, jatkaa Karhujen salibandyn F-liigaan nousseessa joukkueessa.

Pesäkarhujen lyöjätykin Susanna Puiston veli Tuomas on pelannut koko uransa Porissa. Hän on alun perin SBS Porin kasvatteja ja on pelannut myös SB Sharksin riveissä.

– Hyvät fiilikset pahvista! Kiva lähteä jätkien kanssa vääntää liigaa taas muutaman vuoden tauon jälkeen. Ja tietty kotikisat häämöttää joulukuussa, jos sinne ehtisi vielä antaa näyttöjä, Puisto vitsailee Karhujen tiedotteessa.

Puistolla on liigakokemusta Karhujen paidassa kausilta 2011–2012 sekä 2018–2019. Liigapelejä hänelle on kertynyt 48, joissa tehot 7+5. Divaripelejä Puisto on ehtinyt uransa aikana pelata 156 tehoin 44+36.

Viime kaudella Puisto pelasi Divarin mestarijoukkueessa Karhuissa 22 runkosarjan ottelussa tehoin 3+7 sekä pudotuspelien kahdeksassa ottelussa tehoin 1+1.

– Valmistautuminen uuteen kauteen on ollut vähän rikkonaisempaa kuin muilla, töiden ja vanhojen loukkaantumisten kuntouttamisen takia. Olen treenannut paljon yksin Juhani Honkavuon ohjeilla. Helpolla en ole niistä reeneistä päässyt.

Puisto on myös pesäpallojoukkue Pesäkarhujen hieroja.

– Pesäpallotreeneissä ei ole tarvinnut olla paljon paikalla, mutta pelit ovat vieneet huomattavasti enemmän aikaa.

Päävalmentaja Pekka Nylund on mielissään Puiston jatkosopimuksesta.

– Pupin sopimus on erittäin tervetullut lisä puolustuspäähän, josta löytyy nyt sopivasti nuoruutta ja kokemusta. Pupi on kaksinkamppailuvahva pelaaja, joka pystyy myös luomaan uhkaa hyökkäyspäähän oikea-aikaisilla nousuillaan. Pupi on myös joukkueen kemian kannalta tärkeä palanen pukukopin puolella, Nylund kehuu tiedotteessa.

Karhujen taustoilla jatkaa myös tulevalla liigakaudella tutut joukkueenjohtajat, Markku Aho ja Ville Pietilä.