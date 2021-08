Tuomas Sammelvuon yli 30 vuotta tuntenut toimittaja Vesa Mäkinen kertoo, miksi juuri Sammelvuo tekee suomalaista palloilu­historiaa olympialaisissa venäläis­joukkueen valmentajana.

Ei ole sattumaa, että juuri Tuomas Sammelvuo on saanut Venäjän lentopallomiehet viritettyä loistoiskuun.

Se oli pahan näköistä.

Tuomas oli lähtenyt viemään hyppyä eteenpäin liian aikaisin, ei ollut malttanut odottaa nousemista lento­radan lakipisteelle. Mäkihyppy­termein hyppy meni puhki.

Toinen suksi haukkasi alas ja sen kärki tarttui kumpuun. Katsoin vasta­rinteestä pelästyneenä, miten 13-vuotias Tuomas lensi päistikkaa nurin­niskoin Taivalkosken KK49-mäen eli Keskarin alas­tulo­rinteeseen ja kieri alas mäkimonttuun.

Olimme kahdestaan hyppäämässä. Olin juuri ennen Tuomasta hypännyt illan ensimmäisen hypyn muhevaan vasta­tuuleen. Tuomas oli innostunut nähtyään ylhäältä tuulen kannon.

Väkevä, innostunut pyrkimys eteenpäin vei hänet silloin Taivalkosken terveys­keskukseen paikkauttamaan solis­luutaan. Samana vuonna näin Ounasvaaralla saman toistuvan. Olin suksien kanssa kiipeämässä K64-mäen alas­tulo­rinteen vierellä ja katsoin Tuomaan hypyn. Se oli kuin toisinto Taivalkosken kaatumisesta.

Mahdollisesti näiden kaatumisenkin takia Tuomas alkoi keskittyä entistä enemmän toiseen rakkauteensa, lento­palloon.

Väkevä, määrätietoinen ja intohimoinen pyrkimys eteenpäin oli vienyt lahjakkaan mäki­hyppääjän ja yhdistetyn hiihtäjän Tuomas Sammelvuon kaksi kertaa nurin­niskoin hyppyri­mäen rinteeseen. Sama pyrkimys ja intohimo eteenpäin vei hänet sittemmin uralle, joka Suomen urheilu­historiassa hakee vertaistaan.

Jouluna 1999 Tuomas tuli käymään kotonaan Pudasjärvellä perheensä luona. Ja sepä onkin mitä melkoisin lento­pallo­perhe. Tuomaan isä Seppo oli järjestämässä lento­pallon EM-turnausta Oulussa vuonna 1995 toimiessaan Suomen lentopalloliiton puheenjohtajana.

Myös äiti Mervi ja pikkuveljet Ilkka ja Jaakko sekä pikkusisko Riikka ovat pelanneet hyvällä kansallisella tasollakin, Ilkka kivikovassa Ranskan pääsarjassakin.

Haastattelin tuolloin Tuomasta Pudasjärvellä paikalliseen Iijokiseutu-lehteen, sillä hän oli tuolloin jo kansainvälinen tähti, voittanut Ranskan liigan mestaruuden ja siirtymässä seuraavaksi vuodeksi Italian liigaan, yhteen maailman kovimmista. Muistan hyvin, kun kysyin häneltä, mitä hänen piti erityisesti kehittää maailman huippusarjoihin siirryttyään. Kenties tekniikkaa tai taktiikkaa, arvelin.

Tuomas vastasi, että ei niinkään. Asia, jota hänen piti eniten kehittää, oli raaka voima. Hän oli teknisesti ja taktisesti jo hyvin korkealla tasolla. Mutta sillä tasolla piti kaiken taidon lisäksi pystyä iskemään niin kovaa kuin mahdollista.

Sen voiman hän hankki määrätietoisella työllä, kuten kaikki muutkin menestyksensä eväät.

Suomalaiselle yleisölle voi olla vaikea ymmärtää, kuinka iso urheilu­saavutus on se, että suomalainen luotsaa joukkueensa juuri lento­pallon olympia­finaaliin, hyvin mahdollisesti jopa olympia­voittoon asti. Laji on maailman harrastetuimpien joukossa. Sitä pelataan niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Venäjän olympiajoukkueen (ROC) lentopallojoukkueen pelaajat ovat antaneet ylistäviä arvioita Tuomas Sammelvuosta.

Itse olen törmännyt kiihkeään lentopallo-otteluun esimerkiksi mopoillessani jossain Etelä-Kambodzan riisin­viljely­seuduilla. Kun Helsingissä pelattiin EM-karsintoja vuonna 2016, helsinkiläisen urheilun pyhätön eli Nordenskiöldin­kadun jäähallin pihalla komeili sponsorin Ponssen valtava moni­toimi­kone. Pihalla oli seura­matka­busseja joka puolelta Suomea.

Lentopallo on kaiken kansan peli, ja se näkyy lajin suosion laajuudessa niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa. Lajiliittojen lukumäärän perusteella lentopallo on maailman suosituin urheilu­laji: yhteensä 218 maassa on kansallinen lento­pallo­liitto. Vertailun vuoksi: seuraavat neljä suurinta lajia liittojen mukaan järjestettynä ovat kori­pallo (212), yleis­urheilu (211), jalka­pallo (205) ja tennis (203).

Viimeksi haastattelin Tuomasta Helsingin Sanomiin, kun hän johdatti Suomen maa­joukkueen EM-lopputurnaukseen. Hän kertoi, miten jo poikasena lentopallosta kiinnostuttuaan oli alkanut pian perehtyä lajiin.

” Nuori Tuomas Sammelvuo ahmi Pudasjärvellä Kiralyn taitoja itselleen. Hän nauhoitti Kiralyn pelejä videolle ja katsoi niitä uudestaan ja uudestaan.

1980-luvulla lajin ehkä kirkkain tähti oli Yhdysvaltain maajoukkueen kapteeni Karch Kiraly. Yleis­pelaaja hänkin, kuten Tuomas Sammelvuo. Kiraly johti Yhdysvallat olympia­kultaan sekä Los Angelesissa 1984 että Soulissa 1988.

Nuori Tuomas Sammelvuo ahmi Pudasjärvellä Kiralyn taitoja itselleen. Hän nauhoitti Kiralyn pelejä videolle ja katsoi niitä uudestaan ja uudestaan. Hän analysoi, mitä Kiraly teki, miten sijoittui, mihin löi. Ja mikä tärkeintä, miten Kiraly toimi missäkin tilanteessa. Pudas­järvellä nuori lentopalloilijan­alku teki Kiralyn pelistä muistiin­panoja ja painoi asiat mieleensä.

Sammelvuo osaa suomen, ruotsin ja englannin lisäksi, englantia, venäjää, ranskaa, italiaa, puolaa ja japania. Hän on aina halunnut opetella sen maan kielen, jossa hän on työskennellyt, eli pelannut ja valmentanut.

Kielirepertoaari on karttunut pakostakin. Tuomas on voittanut joko pelaajana tai valmentajana maan pää­sarjan tai cupin Suomessa, Venäjällä, Ranskassa ja Italiassa. Japanissa pelatessaan hänet valittiin pää­sarjan all-stars-kentälliseen.

Määrätietoisuus, intohimo, pyrkiminen eteenpäin. Kaikki Tuomaan tuntevat voinevat sanoa, että ainakin nämä ominaisuudet ovat häntä vieneet nykyiseen tilanteeseen, olympia­finaaliin asti.

Mutta uskon, että on myös yksi muu ominaisuus on kantanut häntä etenkin hänen valmentaja­urallaan. Huomasin sen taas, kun tapasin hänet kasvokkain viimeksi muutama vuosi sitten.

Tuomas on pienestä pitäen ollut hyvin ihmisläheinen, sosiaalinen ihminen. Luottamusta herättävä.

Hän katsoo aina silmiin. On kiinnostunut ihmisestä.