The Kordashians

Yhdysvaltalaisen Kordan urheiluperheen jokainen jäsen on oman lajinsa supertähti. Nelly Korda voitti lauantaina golfkultaa Tokiossa.

Tokio

Maailmassa ei ole montaa perhettä, jolle urheilumenestystä olisi kertynyt samalla tavalla kuin yhdysvaltalaiselle Kordan perheelle.

Heidät on helppo kuvitella aamupalapöydän ääreen puhumaan turnausvoitoista ja maailmanlistan sijoituksista yhtä arkiseen sävyyn kuin muut puhuvat imuroinnista.

Voittaminen näet on Kordan perheelle aivan tavallinen asia.

Kordat ovat itse kertoneet, että kun he kaikki viisi ovat koolla, tapana on lyödä vetoa kunkin sisaruksen menestyksestä. Vetoja viritellään myös Whatsappissa.

Kuka meistä on paras?

Nelly Korda voitti kesäkuussa Atlantassa. Nelly on kuvassa toinen oikealta, äiti Regina Korda ja sisar Jessica Korda vasemmassa reunassa.

Niille, joille perhe Korda ei ole tuttu, esittely lienee paikallaan.

Kyse on yhdysvaltalaisesta perheestä, jonka sukujuuret ovat kommunistisessa Tšekkoslovakiassa. Ydinperheeseen kuuluvat äiti, isä, kaksi tytärtä ja poika.

Valokuvissa he ovat kuin pyykinpesuaine­mainoksesta: vaaleatukkaisia, valkoham­paisia, hymyileviä ja pitkäraajaisia.

Perheen naiset ovat kaikki noin 180-senttisiä, isä 190 senttiä ja poika melkein kaksimetrinen.

Instagramissa heihin viitataan monesti tunnisteella #kordashians. Kordat itsekin ovat käyttäneet kyseistä tunnistetta.

Se viittaa Kardashianeiden superjulkimoiden perheeseen, josta on tullut viihdemaailman käsite.

Kovia nimiä ovat Kordatkin.

Nelly Korda

23-vuotias Nelly Korda on maailmanlistan ykkönen golfissa. Tämä lienee itsestäänselvyys, mutta sanotaan se silti: hän on myös miljonääri. Nelly Korda kisaa Tokiossa Yhdysvaltain edustajana naisten golfissa.

Jessica Korda, 28, on myös golfammatti­lainen, maailmanlistalla sijalla 14. Rahahuolia ei ole hänelläkään. Myös Jessica Korda golfaa olympialaisissa.

Jessica Korda

Siskokset käyttävät itsestään nimeä Team Jelly. He pelaavat usein yhteensopivissa asuissa. Sisarusten swingit ovat pittoreskeja ja voimakkaita, uutistoimisto AP kuvaili jutussaan.

Perheeseen kuuluu myös pikkuveli Sebastian Korda, 21, joka pelaa tennistä. Hänkin olisi päässyt olympialaisiin mutta kieltäytyi paikasta.

Veli Kordasta povataan yhtä tenniksen tulevista suurista nimistä.

Esimerkiksi tennislegenda John McEnroe sanoi ”vau”, kun näki Kordan pelaavan vuonna 2018.

– Hänellä on hyvä kosketus, ja jo nyt hän liikkuu todella hyvin ollakseen pitkä laiha poika, joka ei vielä ole kovin voimakas, McEnroe sanoi ESPN.comille.

Sebastian Kordasta povataan tennismaailman supertähteä.

Kordan sisarukset ovat äärimmäisen kilpailuhenkisiä.

Golf Channelin revolverihaastattelussa Nellyltä kysyttiin, että jos hän pelaa viidesti siskoaan vastaan, kumpi voittaa.

– Vien 5–0, Nelly vastasi ja nauroi päälle.

Perhe on nauranut aiheelle lukuisissa haastatteluissa, mutta he muistavat aina myös tasoittaa mielikuvaa sanomalla, että kisailu on täysin tervehenkistä.

– Ihmiset haluavat nähdä sisarusten välistä kilpailua, mutta siinä asiassa tuotamme pettymyksen, Jessica totesi Golf Digestin haastattelussa.

– Vaikka jokainen meistä haluaa päihittää muut sisarukset, silti eniten haluamme toisillemme vain parasta, Nelly jatkoi.

Kordan perheessä urheilutähteys on periytyvää.

Isä Petr Korda oli tennisammattilainen ja Grand Slam -voittaja. Hän voitti Australian avoimen tennisturnauksen vuonna 1998 ja oli uransa huipulla rankattu maailman toiseksi parhaaksi.

Petr Kordan lempinimi oli aikoinaan Hammasharja, koska hän oli niin pitkä, laiha ja tuuheatukkainen.

Hän lopetti jäätyään kiinni nandrolonin käytöstä. Petr on näihin päiviin asti pitänyt kiinni kannastaan, ettei hän ikinä tietoisesti ottanut mitään kiellettyä ainetta.

Äitikin on olympiatason urheilija.

Regina Korda, tyttönimeltään Rajchrtova, oli parhaimmillaan tenniksessä maailmanlistalla sijalla 26. Hän edusti Tšekkoslovakiaa Soulin olympialaisissa vuonna 1988.

Regina ja Petr Korda keskustelivat Yhdysvaltain joukkueen Juli Inksterin kanssa Solheim Cupissa vuonna 2019.

Kun Petr lopetti tennisuransa, hän alkoi pelata golfia. Se oli hänen mielestään eläkeläisille sopiva laji.

Käsitys on sittemmin muuttunut, kun tyttäristä tuli golfammattilaisia.

Kordan perheen tarina on liikunnallisessa mielessä tyypillinen.

Äidillä ja isällä oli sporttitausta, joten he ohjasivat lapsiaankin siihen suuntaan. He usuttivat jälkikasvunsa pihalle, raittiiseen ilmaan.

Kokeilkaa kaikkia lajeja, he sanoivat.

Niinpä sisarukset harjoittelivat taekwondoa, tennistä ja hiihtoa.

Sebastian pelasi jääkiekkoa, Nelly luisteli ja voimisteli, ja Jessica pelasi golfia, josta Nellykin sitten innostui. Hän alkoi harjoitella säännöllisesti jo kuusivuotiaana, kolmesta neljään kertaan viikossa.

– He harrastivat melkein kaikkea paitsi balettia, isä Petr on kertonut ESPN:lle.

Sen näkee vanhoista videoistakin, joita on useita esimerkiksi Youtubessa. Isän urasta kertovissa pätkissä koko perhe pelaa tennistä yhdessä.

Kordan lapset syntyivät Floridassa, mutta kesät perhe vietti Tšekissä.

Tyttäret ovat kertoneet, että se vähensi paineita, kun määrätietoisesta treenaamisesta huolimatta kesäksi mentiin serkkujen luo kisoista välittämättä.

Monissa muissa valintatilanteissa urheilu kyllä asetettiin etusijalle.

Nelly Korda on kertonut, että jos hän lapsena halusi uusia leluja, ne piti lunastaa harjoittelemalla. Sisarukset suorittivat lukion kotikoulussa eivätkä menneet collegeen lainkaan.

– Ystäväni sanovat, etten olisi edes selvinnyt collegesta. Olen tyttö, joka tykkää lukea kirjaa kynttilänvalossa. En ole sellainen, joka voi bilettää aamuyöhön ja silti treenata ja pelata hyvin, Jessica Korda sanoi Golf Digestille.

Golfsiskoja haastatellaan usein yhdessä. Melkein aina heiltä kysytään tätä: mikä on superperheen menestyksen ydin?

He eivät koskaan osaa sanoa siihen oikein mitään. Aika hyvät geenit saimme, Jessica totesi joskus.

Nelly ja Jessica Korda kiipeilivät olympiarenkaissa Kasumigaseki Country Clubilla Tokiossa.

– Omaa perhettään ei osaa nähdä erilaisena kuin muut perheet, se ei tunnu uniikilta, Nelly vastaa amerikkalaisen naisgolfaajien järjestön LPGA:n videolla.

Jessica täydentää lauseen:

– Meille tämä on normaalia. Emme tiedä mistään muusta.

Amerikkalaiseen tapaan Kordat esiintyvät julkisuudessa sanavalmiina ja hymyilevinä.

Ei ole syytä uskoa, etteikö se olisi totuudenmukainen kuva, mutta ainakin Nelly Kordassa on myös teräviä kulmia. Hänen sanotaan olevan sisartaan pikkutarkempi, varautuneempi ja vakavampi.

Vuonna 2013 Jessica erotti caddiensa kesken kisan sanaharkan jälkeen ja otti katsomossa olleen poikaystävänsä kantamaan bagia.

Tokiosta Kordan dynastia sai jälleen lisää kunniaa. Nelly Korda voitti lauantaina kultaa naisten yksinpelissä.

Korda itse manasi perjantaina sitä, että hänen mielessään oli jo ehtinyt välähtää ajatus kultamitalista, joka ripustetaan hänen kaulaansa.

– Silloin pudistan päätäni ja olen, että ei, ei, emme ole vielä siellä. On pitkä matka edessä, Korda sanoi Sportsmaxin mukaan.

Nelly Kordan hermo piti lauantaina, vaikka rankkasadekuurot häiritsivät viimeistä kierrosta.

Jessica Korda syöksyi onnittelemaan olympiakullan voittanutta pikkusiskoaan Nelly Kordaa lauantaina Tokiossa.

Jessica Kordalla olympialaiset eivät ole menneet yhtä putkeen. Hän oli lopputuloksissa jaetulla sijalla 15.

Voi olla, että tästä sisarusten välillä vielä joskus naljaillaan. Mutta voi myös olla, että ei.

Kun Nelly Korda kesällä nousi maailman ykköspelaajaksi ensimmäistä kertaa, isosisko Jessica Korda itki ilosta. Tokiossa hän rutisti pikkusiskonsa pitkään halaukseen, kun voitto varmistui.