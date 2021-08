Odotetusta olympiafinaalista tuli yhden miehen näytös: ”Hän teki taas sen, minkä vain hän osaa”

Kevin Durant sai vastustajiltakin kehut. Koripallon loppuottelua oli seuraamassa paljon ihmisiä, vaikka kisoihin ei katsojia otetakaan.

Saitama

Se olisi pitänyt melkein arvata. Kun Tokion olympiaturnauksen miesten koripallofinaali alkoi, kentällä loisti pitkän aikaa lähinnä yksi pelaaja.

Kevin Durant upotti taukoon mennessä 21 pistettä ja johdatti USA:n odotettuun olympiakultaan. Ranska sinnitteli, mutta taipui pistein 82–87. Joukkue ei siten pystynyt toistamaan alkulohkon urotekoaan.

Durantin tahti hiipui toisella puolikkaalla, mutta hän oli se, joka sai sinetöidä voiton vapaaheitoista kahdeksan sekuntia ennen summeria. Daruden Sandstorm oli soinut hetkeä aikaisemmin aikalisällä, jolloin USA:n johto oli vain kolme pistettä. Durantin käsi ei vapaaheittoviivalla tärissyt, joten USA sai aloittaa juhlansa.

Joukkue teki sen, mitä siltä odotettiinkin, vaikka turnauksen alku ja siihen valmistautuminen enteilivät jopa pientä katastrofia.

– Meillä oli nyt paljon ensikertalaisia, ja tappiot ottivat koville. Pidimme pelaajien kesken omia palavereita. Nousimme sieltä ja kasvoimme joukkueena. Niiden vaikeuksien jälkeen tämä mestaruus tuntuu mahtavalta. Moni epäili tätä ryhmää, Durant sanoi lehdistötilaisuudessa, joka oli houkutellut ison huoneen täyteen toimittajia.

Durant, 32, ei ensikertalaisiin kuulunut. Hän oli voittamassa olympiakultaa myös Lontoossa 2012 ja Riossa 2016.

Moni yhdysvaltalainen lajin supertähti ei halunnut Tokioon lähteä, joten Durantin mukaan tulo oli joukkueelle tärkeä.

– Tässä joukkueessa pelaavat maailman parhaat pelaajat. Minulle ja minun perheelleni tämä joukkue merkitsee paljon. Taistelemme kauden aikana toisiamme vastaan, mutta tässä joukkueessa kaikki ovat veljiä. Olen aina kiitollinen, kun pääsen mukaan.

Huima tilasto

Alkulohkon kohtaamisessa Ranskaa vastaan Durant jäi vielä kymmeneen pisteeseen, mutta finaalissa hän oli koko muun joukkueen tavoin kuin uudestisyntynyt.

Durant keräsi lopulta 29 pistettä.

–Yritimme tehdä pelistä hänelle mahdollisimman vaikean. Hän on kuitenkin lajin paras korintekijä. Hän teki taas sen, minkä vain hän osaa, Ranskan sentteri Rudy Gobert ylisti.

USA:n ykköstähti on pelannut arvoturnausten finaaleissa aina huimalla tasolla. Hänen kolmen olympiafinaalinsa ja yhden MM-loppuottelun pistekeskiarvo on 29,3.

Durant on kaksinkertainen NBA-mestari ja NBA-finaalien arvokkain pelaaja. Hän sai vuoden 2019 finaaleissa akillesjännevamman, johon on pysähtynyt monen – muun muassa Kobe Bryantin – uran absoluuttisella huipputasolla.

Brooklyn Netsissä nykyään pelaava Durant on kuitenkin yhä yksi lajin parhaista.

– Durant on yksi suurista. Hän on erityinen pelaaja. Kevin rakastaa tätä lajia ja rakastaa pelata tälle maajoukkueelle, USA:n maajoukkueen manageri Jerry Colangelo sanoi Tokion finaalin jälkeen.

Colangelon kommentit kiinnostivat täpötäydellä haastattelualueella yhdysvaltalaista mediaa melkeinpä enemmän kuin pelaajien. Moni tuore kultamitalisti käveli nopeasti pukukoppiin sanomatta sanaakaan.

Colangelo aloitti maajoukkueen johdossa 2005. USA oli jäänyt tuolloin edeltävissä olympialaisissa pronssille ja kokonaan mitalipelien ulkopuolelle MM-kisoissa.

Colangelon tulon jälkeen USA:n kurssi kääntyi ja maajoukkueesta tuli lähes voittamaton, vaikka vielä ensimmäisistä MM-kisoista 2006 käteen jäi pronssia. Nuo kisat pelattiin samalla Saitama Super Arenalla, jolla USA nyt juhli kultaa.

– Kun tulin tänne, ne muistot tulivat heti mieleeni. Nyt sain sen painolastin pois harteiltani, Colangelo hymähti.

Colangelo jättää tehtävänsä maajoukkueen johdossa.

Katsojia riitti

Finaalin katsomossa oli runsaasti ”yleisöä”, kun kisoihin akkreditoituneet ja vapaaehtoistyöntekijät täyttivät katsomoa. Tämä nähtiin jo, kun Ranska ja USA kohtasivat alkulohkossa, mutta nyt väkeä oli katsomossa vielä paljon enemmän.

Kevin Durant ja Ranskan pallonmenetykset tekivät ratkaisevan eron odotetussa loppuottelussa.

Ranska pyrki hyödyntämään pituusylivoimaansa peluuttamalla ajoittain sentterikolmikosta Vincent Poirier (213 senttiä), Rudy Gobert (215), Moustapha Fall (218) kahta samaan aikaan.

USA:n hyökkäyspeli kuitenkin rullasi kokonaisuudessaan tehokkaammin. Esimerkiksi Ranskan Nando de Colo teki avauspisteensä vasta puolitoista minuuttia ennen pitkää taukoa.

– Sitä ampuu itseään jalkaan, kun antaa tuollaisia menetyksiä USA:n tasoista joukkuetta vastaan, Gobert sanoi.

Yhdysvallat voitti miesten olympiakultaa neljännen kerran peräkkäin. Maa on voittanut seitsemän olympiakultaa kahdeksasta siitä lähtien, kun NBA-ammattilaiset päästettiin mukaan olympialaisiin Barcelonassa 1992.

– Minulla on suuri kunnioitus Ranskan joukkuetta ja sen johtoa kohtaan. He pelaavat hyvin ja aggressiivisesti. Heillä on upea joukkue, USA:n päävalmentaja Gregg Popovich sanoi.

Vincent Collet, 58, on valmentanut Ranskaa vuodesta 2009 saakka. Hänen jaksollaan Ranska on palannut mitalijoukkueeksi ja säännölliseksi menestyjäksi.

Ranska on ottanut ainoan arvoturnausvoittonsa Collet’n johdolla EM-kisoissa 2013.

– Pelasimme täydellä sydämellä ja fiksusti. USA oli tänään suosikki, se on turnauksen paras joukkue, mutta tiesimme, että yhdessä ottelussa kaikki on mahdollista. Valitettavasti teimme liikaa virheitä, Collet sanoi.