Julius Kangaslahti vahvistamaan MuSan keskikenttää - seuralta onnittelut juhlapäivää viettävälle Verneri Salmiselle

Vuonna 2003 syntynyt TPS-kasvatti Julius Kangaslahti siirtyy EIF:istä Musan Salamaan. Kangaslahti on solminut loppukautta koskevan sopimuksen, kertoo seura nettisivuillaan.

MuSan päävalmentajan Ville Ulasen mukaan keskikentällä pelaava Kangaslahti siirtyy Poriin nopealla sopimuksella.

– Muutamien harjoitusten perusteella Juliuksella on kyllä mahdollisuudet kehittyä ensin tälle tasolle hyväksi pelaajaksi ja kenties ylemmäksikin. Vähän tie oli tukossa Tammisaaressa, toki Eiffillä on kova keskikenttä. Tämän profiilin pelaajia meillä on mahdollisuus hankkia myös tulevaisuutta silmällä pitäen ja kehittää heistä tälle tasolle hyviä pelaajia.Julius omaa vaadittavan tekniikan ja halun urheiluun.

MuSan nettisivuilla paljastetaan myös sympaattinen siviiliuutinen, sillä Verneri Salminen astelee tänään lauantaina avioliiton satamaan. Seura onnittelee avioparia.