Lähetysikkuna aukeaa tämän uutisen yhteyteen sunnuntaina kello 18.55.

Tilaajille

Sarjakakkonen Eagles saapuu Pori Bearsin vieraaksi sunnuntaina amerikkalaisen jalkapallon 1. divisioonan otteluun Porin urheilukeskukseen.

Jaossa on tärkeät pisteet, sillä kolmantena oleva Bears on kerännyt samat kuusi sarjapistettä kuin Eagles. Molemmilla on siis kolme voittoa ja kaksi tappiota viiden joukkueen sarjassa.