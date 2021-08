Jarkko Kinnunen on saanut 50 kilometrin kävelystä euforisia kokemuksia ja suurta mielihyvää, mutta on kokenut myös painajaismaista tuskaa ja kipua.

Kilpakävelijä Jarkko Kinnunen on todellinen pitkän matkan puurtaja.

Hän on taittanut kaikki 50 kilometrin arvokävelyt vuodesta 2006 alkaen. Niistä kertyy melkoinen lenkki: 750 kävely­kilometriä. Kukaan toinen suomalainen kesälajin urheilija ei yllä samaan määrään.

Tokiossa Kinnunen asettuu neljännen kerran lähtöviivalle olympialaisissa. Kun mukaan lasketaan MM- ja EM-kisat, kasassa on viisitoista kilpailua.

Kinnunen kävelee Tokiossa viimeisen kerran 50 kilometriä olympialaisissa. Vuoden 2024 kesä­olympialaisissa pisin kävelymatka on 35 kilometriä. Nekin saatetaan kävellä viestinä ja sekajoukkuein. Toisena olympiakävelynä on henkilökohtainen 20 kilometriä.

MM-kisoissa ja ei-olympiavuosina pidettävissä Euroopan mestaruus­kisoissa kävellään vielä henkilökohtaisista mitaleista 30 kilometrillä.

– Viidenkympin kävelyllä on pitkät perinteet olympialaisissa, mutta nykyihmiselle se on ehkä liian pitkä matka. Ihminen on muutosvastainen, Kinnunen tuumaa.

Ensi kertaa 50 kilometriä käveltiin olympialaisissa vuonna 1932 Los Angelesissa. Suomalaiset eivät ole koskaan saaneet mitalia.

Perhe oli Jarkko Kinnusta vastassa vuoden 2014 EM-kisoissa Zürichissä. Kinnunen oli yhdestoista ja hymy oli herkässä.

Läpi kivun

Kinnuselle tulee ikävä viidenkympin kävelyä. Hänellä on niistä suorastaan euforisia mutta myös painajaismaisia muistoja.

Esimerkiksi Dohan MM-kisojen paahtavassa helteessä 2019 Kinnunen käveli terveytensä kustannuksella. Viidentoista kilometrin jälkeen Kinnunen pysähtyi Suomen juottopisteelle valmentajansa Valentin Konosen kohdalle.

– Sä pääset vielä. Hae vaan sitä rytmiä. Nosta asentoa, se helpottaa! Kononen huusi krampeista tuskastuneelle Kinnuselle.

Kinnusen jalka oli alkanut oireilla alkukesästä 2019. Nivuseen ”tuikkasi” jollain pitkällä lenkillä, ja eri puolille jalkoja alkoi tulla kramppeja.

Tutkimusten jälkeen selvisi, että vika onkin lonkassa. Dohassa helle todennäköisesti lisäsi krampin oireita.

– Keskeytys oli lähellä. Jalka ei meinannut tulla enää mukana. Se oli varmaan siinä vaiheessa niin sökö. Jääkiekossakin puhutaan alaraaja­vammasta, Kinnunen sanoo, vajaat kaksi vuotta myöhemmin.

Maalissa Kinnunen oli horjuvin jaloin ja tajunnan rajamailla 20:s.

– Nyt tuntuu pahalta, mutta huomenna hyvältä. Vielä on edessä yksi herkkupala, Kinnunen viittasi silloin Tokion olympiakävelyyn 2020.

Muillakin oli vaikeaa. Kahden vuoden takainen ranskalainen maailmanmestari Yohann Diniz ja vuoden 2016 slovakialainen olympiavoittaja Matej Tóth jättivät leikin sikseen, kun lämpötila arabi­yössä oli sietämätön.

Diniz vertasi Dohan kävelyä Danten helvettiin.

Takana pitkä kuntoutus

Kun koronavirus­pandemia siirsi olympialaisia vuodella eteenpäin, Kinnunen käytti tilaisuutta hyväkseen ja kävi lonkan tähystys­operaatiossa toukokuussa 2020.

Täyspainoisen harjoittelun hän aloitti syksyllä. Helmikuussa SM-halleissa kaikki näyttikin hyvältä. Hän otti kuudennen mestaruutensa 5 000 metrin kävelyssä.

– Nyt on taas virtaa, kun paikat on korjattu. Takana on pitkä kuntoutus. Kummasti kävely maistuu ilman kipuja. Olen kuin uudesti­syntynyt, 37-vuotias Kinnunen sanoi Hippos-hallissa Jyväskylässä.

Kuukautta myöhemmin olympialaisten näyttö­kävelyssä Dudincessa Slovakiassa vanha kiusaaja palasi. Lonkkaan sattui, mutta Kinnusen oli pakko kävellä maaliin saadakseen kelvollisen näytön olympialaisiin.

Aika neljä tuntia, yksi minuutti ja 49 sekuntia (4.01.49) riitti toukokuun lopulla sulkeutuneessa olympia­rankingissa 58. sijaan. Tokion viidellekympille otetaan 60 kävelijää.

– Ehdin juuri mehustella SM-halleissa, että jalka on hyvä. Dudincessa palasin maan pinnalle, mutta sain leijua hetken. Olen kiitollinen jokaisesta leijumispäivästä, jotka olen saanut nauttia.

Dudincen jälkeen lajiharjoittelu on jäänyt vähiin. Sen sijaan hän on tehnyt pitkiä pyörälenkkejä Näsijärven rannoilla.

– Viisi–kuusi tuntia ja siihen kävelyt väliin. Lonkat joutuvat koville, kun yhden kävelytreenin aikana tulee 10 000 toistoa. Kunnossa ei ole vikaa.

Kinnunen muistuttaa, että kun ranskalainen Diniz käveli maailman­ennätyksen 3.32.33 EM-kisoissa vuonna 2014, hän oli uinut ja pyöräillyt viimeiset kolme kuukautta.

Toukokuun lopulla Kinnunen jännitti pitääkö hänen mennä parantamaan Slovakiassa saamaansa aikaa maantien SM-kävelyihin. Hän otti tietoisen riskin ja jätti kisan väliin.

– Laskin, että ranking riittää Tokioon.

Jarkko Kinnunen käveli ensi kerran arvokisoissa vuonna 2006 EM-kilpailuissa Göteborgissa.

Euforia onnistumisesta

Parhaimmillaan kilpakävely tuo suurta nautintoa, sanoo Kinnunen.

– Se tunne­skaala on niin hieno, kun saa mennä peräsuoli pitkällä ja maalissa purkautuu tunteiden kirjo. Se on huumeen­omaista euforiaa, itsensä voittamista ja ahtaalle pistämistä. Lapsen syntymä on tietysti omassa sfäärissään, 7- ja 2-vuotiaiden lasten isä sanoo.

Uransa parhaiksi kävelyikseen Kinnunen nostaa Lontoon olympialaiset vuonna 2012. Kinnunen käveli voimassa olevan ennätyksensä 3.46.25 ja oli 15:s.

– Silloin sattui hyvä päivä. Kaikki meni suunnitelmien mukaan, vaikka minulla oli ollut mykoplasma ja antibiootti­kuuri päättyi kolme päivää ennen kisaa.

” ”Toimittajat pyörittelivät silmiään, kun kerroin tavoitteeni.”

Osakan MM-kisoissa 2007 Kinnunen ilmoitti tavoittelevansa pistesijaa. Kinnunen oli 10:s.

– Toimittajat pyörittelivät silmiään, kun kerroin tavoitteeni. Osakassa oli ensimmäinen todella kuuma kisa. Minulta löytyi kävelyyn eläimellistä raivoa.

Neljän tunnin A-rajan Kinnunen alitti ensi kertaa maailman­cupissa vuonna 2006 La Coruñassa Espanjassa. Ruotsalainen kilpakumppani sanoi Kinnuselle lähdössä, että olisi tosi tyhmää, jos loppuaika olisi 4.00.01.

Vielä neljä kilometriä ennen maalia Kinnunen oli jäljessä tavoitteestaan. Maalissa Kinnusen aika oli 3.59.39.

– Olisihan se todella ollut tyhmää jäädä siitä neljän tunnin rajasta.

Paras arvokisasijoitus tuli vuoden 2009 MM-kisoista Berliinissä, jossa Kinnunen oli 8:s. Yhdeksän vuotta myöhemmin samassa kaupungissa pidetyissä EM-kisoissa ei mennyt yhtä hyvin: 26:s.

Sattuma puuttui peliin

Kilpakävelyn Kinnunen löysi vahingossa. Hän osallistui peruskoulussa 800 metrin kävelykisaan ja sijoittui toiseksi.

Katsojat kehuivat kävelytyyliä hienoksi ja paikallista kävelykoulua pitänyt Antti Nisula pyysi nuorukaisen ryhmäänsä.

Sitä kautta hän pääsi Suomen Urheiluliiton kävely­valmentajan Marko Kivisaaren talliin ja leiritykseen. Tallin nimenä oli Wild West Walkers, Villin lännen kävelijät.

– Sattuma ja oikeat ihmiset osuivat kohdalle, määrittää Kinnunen laji­valintaansa.

Urheilu-uran voi katsoa alkaneen myös viisivuotiaana tanssista. Molemmat isoveljet olivat kilpatanssijoita, ja Jalasjärvellä on yhä vahva tanssiperinne.

Kinnuselle kävely ei ole ollut ruusuilla tanssimista, mutta hän on osannut nauttia matkasta. Kilpakävely on tuonut hänelle tukijoiden kautta elannon ja ammatin, vaikka Kinnunen on opiskellut liikunta- ja terveystieteen maisteriksi.

Kinnunen on sijaistanut opettajia kouluissa ja kertoo nauttineensa myös siitä.

” ”Olen yrittänyt löytää aina positiivisen puolen ja nauttia jokapäiväisistä hetkistä.”

Positiivisesta elämänasenteesta hän kiittää erityisesti seitsemänkertaista 200 ja 400 metrin juoksijaa Kirsi Mykkästä.

– Kirsi sanoi minulle joskus opiskeluaikana Jyväskylässä, että muista Jarkko nauttia näistä hetkistä ja matkasta. Sitä olen yrittänyt muistella, vaikkei aina ole tullut sitä, mitä olen tavoitellut. Olen yrittänyt löytää aina positiivisen puolen ja nauttia jokapäiväisistä hetkistä.

Pitkän kilpakävely­uransa jatkoa Kinnunen sanoo miettivänsä tämän vuoden jälkeen. Ensi vuonna tarjolla olisi jälleen kaksi arvokisakävelyä, ensin EM-kisoissa Münchenissä ja sitten MM-kisoissa Eugenessa.

– Vielä ei ole ratkaisujen aika.

Olympialaisten kävelyyn Kinnunen lähtee ilman lonkkavaivoja.

– Lonkka kestää kävellä. Aion antaa matkalla kaikkeni ja arvokkaat jäähyväiset viidellekympille. Hiki tulee varmasti. Saa mennä jääpalojen kanssa. Täytyy varoa, ettei termostaatti ylikuumene.

50 kilometrin kävely alkaa torstaina 5. elokuuta kello 23.30. Kisan näyttää TV1.

Polvi suorana ja eteenpäin. Jarkko Kinnunen harjoituksissa Nokialla kesäkuussa 2021.

Fakta Jarkko Kinnusen 14 arvokisaa 2006: EM-kisat, sijoitus 14., aika 3.56.54

2007: MM-kisat, 10., 3.58.22

2008: Olympialaiset, 15., 3.52.25

2009: MM-kisat, 8., 3.47.36

2010: EM-kisat, keskeytti

2011: MM-kisat, 15., 3.52.32

2012: Olympialaiset, 15., 3.46.25

2013: MM-kisat, 20., 3.50.56

2014: EM-kisat, 11., 3.48.49

2015: MM-kisat, 32., 4.02.07

2016: Olympialaiset, 23., 3.55.43

2017: MM-kisat, 23., 3.55.44

2018: EM-kisat, 26., 4.24.59

2019: MM-kisat, 20., 4.25.36

