Kirittärien Emma Körkkö vetäytyi lauantain Itä–Länsi-pelistä. Hän perusteli päätöstään fyysisellä ja henkisellä kuormalla, jonka vuoksi nyt piti viheltää peli poikki.

Pori

Naisten Superpesiksen parasta pelaajaa Emma Körkköä ei nähdä lauantaina Porissa pelattavassa Itä–Länsi-ottelussa.

Körkkö, 29, ilmoitti torstaina, että hän jää pois pesäpallon arvo-ottelusta. Hän perusteli päätöstään Instagram-päivityksessään.

– Kova peli- ja treenitahti jo itsessään on todella kuormittavaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Sen lisäksi jatkuva esilläolo mediassa ja tunne siitä, että pitäisi täyttää ulkopuolisten ihmisten odotuksia illasta toiseen on pidemmän päälle henkisesti todella kuormittavaa, vaikka samaan aikaan olenkin kiitollinen saamastani huomiosta, Körkkö kirjoitti.

– Olen luullut osaavani käsitellä näitä tunteita ja saanut siihen apua, mutta lähiaikoina kroppa on oireillut myös fyysisesti. Itkuisuus, valtava ahdistus ja väsymys eivät ole tunteita joita haluaisin päivittäin tuntea. Tämä viikonloppu on ainoa hetki ennen kauden loppua, jolloin minulla on aikaa viheltää peli hetkeksi poikki ja olla miettimättä pesäpalloa. Joten sen aion nyt käyttää – ihan oman mielenterveyteni vuoksi.

Neljä SM-kultaa voittanut, kahdesti vuoden naispelaajaksi ja kerran vuoden pesäpalloilijaksi valittu Körkkö on ollut tänä naisten Superpesiksen ylivoimainen hahmo. Hän johtaa lyöjätilastoa saldolla 12+49=61. Hän on enää yhden kunnarin päässä sarjan yhden kauden ennätyksestä.

Tuoduissa Körkkö on 39 juoksulla tilastossa kolmantena. Piikkipaikalla on 42 juoksua tuonut Pesäkarhujen Emilia Itävalo. Kärkilyöntejä Körköllä on 124, joilla hän on tilastokärjessä. Körkkö on ollut valtavassa roolissa tappioitta edenneen Kirittärien ulkokentälläkin.

Körkkö valittiin niin kesä- kuin heinäkuussa naisten Superpesiksen kuukauden pelaajaksi. Itä–Länsi-pelissä hän on ollut mukana seitsemän kertaa.

Körkkö (o.s. Nieminen) edusti superpesisuransa alussa yhden kauden Pesäkarhuja ja kaksi kautta Feraa.