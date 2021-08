Pesäpallossa naisten ja miesten sarjojen kiinnostusarvon ero on pieni esimerkiksi tv-lähetyksissä. Pelejä pelataan rinta rinnan. Pelinjohtaminen on kuitenkin yhä miesten maailmaa, vaikka Itä–Länsi tarjoaa kaksi poikkeusta.

Pesäpallo on tasa-arvoinen laji, mutta yhdessä siihen liittyvässä toimenkuvassa on nähty yllättävän vähän naisia.

Porin Itä-Länsi-tapahtumassa on harvinainen tilanne, kun sekä naisten että tyttöjen joukkueilla on naispelinjohtaja. Naisten pelinjohtajana on Lappeenrannan Pesä Ysien Sarita Heikkinen ja tyttöjen pelinjohtajana Rauman Feran Jenna Mäkelä.