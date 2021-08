Olympiakarsinnoissa pettymyksen kokenut euralaiskarateka on suunnannut jo katseensa marraskuun MM-kisoihin.

Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana.

Titta Keinäsen, 27, mielessä viisi vuotta muhinut olympiaunelma kariutui aivan kalkkiviivoilla, kun viimeinen oljenkorsi Tokioon katkesi kesäkuun puolivälissä Pariisissa järjestetyssä olympiakarsintaturnauksessa.

Muut oljenkorret olivat olympiaranking ja maanosapaikka. Rankingissa Keinänen oli parhaimmillaan toisena (kaksi parasta Tokioon), mutta jäi lopulta kahdeksanneksi ja maanosapaikan ratkaisseissa European Gamesissa kolmanneksi (voittaja Tokioon).

– Aika monessa lajissa rankingin kahdeksas tila olisi riittänyt olympiapaikkaan. Ei tässä mitään epäreilua ole, mutta olihan se paikka Tokioon aika lähellä, Keinänen miettii nyt.

Suurin pettymys on ehtinyt pyyhkiytyä euralaislähtöisen karatekan mielestä pois, mutta erityisen katkeraksi olympiaunelman murenemisen tekee se, että Tokioon uutena lajina tullut karate ei ole mukana seuraavissa olympialaisissa Pariisissa. Sen tilalle tulee break dance.

– Olo oli viimeisen karsintakilpailun jälkeen pettynyt ja haikea. Ei ollut enää mitään, mitä kohti mennä. Viisi vuotta sitä ajatteli aina jokaisen kisan jälkeen, että uusi tilaisuus tulee taas seuraavassa kisassa. Kolaus oli kova, kun viimeinenkin mahdollisuus meni, Keinänen myöntää.

Olympiapaikan menettäminen johti karatekalle uran pisimpään kesälomaan ja perusteelliseen akkujen lataamiseen. Kolmen lomaviikkonsa aikana Keinänen vietti paljon aikaa ystävien ja läheistensä kanssa ja kävi muun muassa pyöräilemässä saariston rengastietä ystävänsä kanssa.

Akkujen lataus onnistui ilmeisen hyvin, sillä nyt Keinänen puhkuu taas intoa urheilemista kohtaan. Hänen katseensa on jo tiukasti Dubain MM-kisoissa, jotka on määrä järjestää marraskuussa. Tavoitteena sieltä on mitali.

Sitä ennen Keinänen paitsi harjoittelee huippu-urheilijan päivärytmillä, myös katselee olympialaisia. Karatekat pääsivät Tokiossa vauhtiin torstaina, ja lauantaina on vuorossa Keinäselle tuttu yli 61 kilon sarja.

– Saa nähdä, tuntuuko oman sarjan katsominen liian pahalta. Varmaan ainakin vähän kurkin, mutta silloin minun on oltava television ääressä yksin. Tunnemyrsky voi olla niin kova, ettei kannata tulla lähelle. Ottaa se koville, kun haluaisi itse olla siellä mukana.

Pedagogiksi viime joulun alla valmistunut Keinänen ei osaa nimetä ennakkosuosikkia oman sarjansa olympiavoittajaksi. Moni huippu jäi karsintoihin, mutta mukaan pääsi esimerkiksi maanosapaikalla Algerian Lamya Matoub, jonka Keinänen voitti olympiakarsinnoissa.

– Paitsi omasta, niin myös lajin puolesta harmittaa, että karaten olympiavisiitti jää lyhyeen. Olympiastatus on ollut lajille niin iso juttu. Kuinka paljon kiinnostus, panostus ja tuet vähenevät monessa maassa, kun laji putoaa pois olympialaisista, Euran Karateseuraa edustava Keinänen pohtii.

– Olen joka tapauksessa saanut olla mukana hienoja vuosia lajin parissa. Uran parhaat ajat ovat osuneet olympiadille ja motivaatiota huippu-urheiluun riittää edelleen. Nautin harjoittelemisesta ja haluan saada entistä enemmän itsestäni irti vielä tässä lajissa.

