Valmistajan mukaan Tokiossa käytettävä rata on kaksi prosenttia nopeampi kuin Riossa 2016. Rata on niin kova, että sillä ei voi harjoitella.

Tokio

Tokion Kansallisstadion vain vankisti mainettaan keskiviikkona, kun ohjelmassa oli naisten 400 metrin aitojen loppukilpailu. Yhdysvaltalaisten Sydney McLaughlinin ja Dalilah Muhammadin tuima taisto johti siihen, että kumpikin pirstoi ensin mainitun nimissä olleen maailmanennätyksen 51,90.

McLaughlin vei kultaa ajalla 51,46 ja Muhammad (51,58) nappasi hopeaa. Finaali siis muistutti miesten vastaavaa loppukilpailua, jossa Karsten Warholm ja Rai Benjamin pitivät ME:tä pilkkanaan.

– Kun katsoin sen finaalin, tajusin, että huomisesta tulee hullu kisa ja että tämä rata on tosiaan jotain erilaista, McLaughlin kertoi 400 metrin aitojen finaalin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Se Tokion Kansallisstadionin maine perustuu juuri rataan. Uusi mondoalusta on huippunopea, monen mielestä maailman nopein.

Se on näkynyt myös olympialaisten tulostaululla. Henkilökohtaisilla juoksumatkoilla oli tehtailtu keskiviikon aamupäiväsession jälkeen kaksi maailmanennätystä, kaksi olympiaennätystä, 11 maanosaennätystä ja lähes 50 kansallista ennätystä. Huipputuloksia on tehty myös hyppylajeissa, mistä kolmiloikkaaja Yulimar Rojasin ME on paras esimerkki.

– Se on ehdottomasti nopea rata, eron tuntee, mutta en oikein tiedä, miten sitä kuvailisin. Moni puhuu kengistä, mutta minusta tämä rata vain antaa energian suoraan takaisin, Sydney McLaughlin sanoo, kun Aamulehti kysyy asiasta.

Pitkien aitojen pronssia napannut Hollannin Femke Bol luonnehtii olosuhteita suorastaan hulluiksi ja loistaviksi sprinttereille.

– Rata on ehdottomasti nopea. Takaisin tulevan energian tuntee jaloissa. Lopussakaan ei tunnu niin pahalta kuin yleensä, Dalilah Muhammad kertoo.

Pitkä kehitystyö

Mikä on sitten Tokion radan salaisuus? Yksinkertaistettuna se, että rata palauttaa energian paremmin kuin muut radat. Kuin trampoliini, on rataa kutsuttu.

Vain 14 milliä paksun radan ylin kerros on vulkanoitua kumia, joka tuo joustavuutta. Alemmilla kerroksilla on ilmatäytteiset ontelot, jotka toimivat iskunvaimentimina ja energian palauttajina. Uutta radassa ovat kumirakeet.

Alusta on timanttikennopohjainen, kun se aiemmin oli hunajakennomainen. Tällä pyritään siihen, että juokseminen olisi stabiilimpaa.

Kehitystyö ottaa yleensä harppauksia olympialaisten aikoihin. Mondon mukaan Tokiossa käytettävä rata on kaksi prosenttia nopeampi kuin Riossa 2016. Sadasosapelissä ne ovat isoja prosentteja.

Yksi merkittävä askel kehityksessä tapahtui Lontoon 2012 kisojen aikaan. Noiden kisojen pinnoite pystyi muuntamaan jalkaterän sivuttaisliikettä eteenpäin vieväksi voimaksi. Siihen asti kaikki urheilijan sivuttaisliike oli hukkaenergiaa juoksun kannalta.

Tokion Kansallisstadionille asennettua mondoa on kehitetty kolme vuotta. Mondolla on tehtaallaan koesuoria, joilla kehitystyö tapahtuu.

Tokiossa oli tarkoituskin juosta huippuaikoja. Rata maksoi yli 1,2 miljoonaa euroa ja sen kehityksessä oli mukana muiden muassa italialaisia juoksijoita ja saksalaisia keihäänheittäjiä.

Kun urheilijoilta oli kysytty mielipidettä kehitetystä radasta, vastaus oli ollut yksimielinen: tämä halutaan kisoihin.

Liian kova harjoitteluun

Tokioon tehty kehitystyö näkyy pikkuhiljaa ja aikanaan myös Suomessa, kun ratoja uudistetaan. Uuden Helsingin Olympiastadionin mondo on jo tehty samasta seoksesta, joka Tokiossakin on käytössä. Ainoa ero tulee siitä, että Helsingin Olympiastadionin radan pintakuvio on hieman erilainen ja rata on myös pykälän pehmeämpi.

Erilaisella pintakuviolla on vaikutusta lähinnä veden valumaan. Ero kovuuksissakin on pieni.

– Olympialaisiin yritetään aina tehdä mahdollisimman kova rata ennätyksiä varten. Muualle tehdään vähän pehmeämpiä ratoja, jotta niissä voi myös harjoitella, sanoo mondoja maahantuova Paul Nieminen.

Tokion rata onkin tehty nimenomaan huippukisoihin. Ranskalainen pikajuoksija Jimmy Vicaut sanoi New York Timesin mukaan, että Tokion mondolla harjoittelu olisi jo liian vaarallista, koska se voisi aiheuttaa lihasvammoja. Näin nopea rata rasittaa kroppaa enemmän kuin normaali rata.

Tulostason kannalta oli tietyllä tapaa onni, että olympialaiset siirtyivät vuodella.

– Rata on ollut nyt pari vuotta paikallaan, minkä aikana se on vain parantunut. Kuukauden vanha ei olisi ollut yhtä hyvä. Helsingin Olympiastadionillakin pinnoite on vasta ensi vuonna parhaimmillaan, Nieminen sanoo.

Kengilläkin on väliä

Mondo ja olympialaiset ovat olleet kimpassa jo vuosikymmeniä. Italialaisyhtiö on tehnyt olympiaradat jo 12 kisoihin. Yhtiön mukaan jopa 70 prosenttia ME-tuloksista on tehty sen alustalla.

Rata ei ole tietysti ainoa tekijä huipputulosten taustalla. Myös juoksukenkien kehityksestä on kohistu paljon. Karsten Warholm on saanut tukea kenkiensä kehitykseen jopa Mercedeksen F1-tallilla. Tokiossa on ollut myös räjähtäville lajeille kuten pikajuoksuun ihanteellinen sää. Ja lopuksi myös moni urheilija on ollut elämänsä kunnossa.

Kovaa on mahdollista päästä myös ilman mondoa. Mondo ei ollut vauhdittamassa, kun Usain Bolt juoksi voimassa olevat miesten 100 ja 200 metrin maailmanennätykset Berliinin MM-kisoissa 2009. Tuolloin pinnoite oli polyuretaania.