Mira Potkonen on taitavampi, vahvempi, nopeampi, kokeneempi ja menestyneempi kuin tiistain vastustajansa Esra Yildiz, kirjoittaa Mikko Gynther.

Tokio

Tampereen Nääshallista vuonna 2008 käynnistynyt tarina on levinnyt suomalaisia nyrkkeilypiirejä laajemmalle.

Kun Mira Potkonen eteni voiton päähän olympiamitalista viime perjantaina, vanhempi saksalainen herrasmies nykäisi allekirjoittanutta hihasta.

Toimittajana Tokion Kokugikan Arenalla työskennellyt kaveri halusi tietää lisää Potkosesta, josta hän oli kirjoittamassa artikkelia. Mies piti Potkosta kisojen kiinnostavimpana nyrkkeilijänä.

– Aivan ainutlaatuinen ura, saksalaistoimittaja ylisti ja muistutti Potkosen vasta 28-vuotiaana alkaneesta tavoitteellisesta harjoittelusta.

En ole sen paremmin nyrkkeilyn kuin kommenttien antamisenkaan asiantuntija, mutta yritin tehdä toimittajan piinapenkissä parhaani.

Yhtä kysymystä jouduin tovin miettimään:

– Onko Potkonen suurikin tähti Suomessa?

Niin, onko?

Jos kadulla pysäyttäisi Pertin, 57, tai Idan, 22, tunnistaisivatko he kuvasta Potkosta?

Tampereen Voimailuseuran nyrkkeilijä kuuluu niihin tähtiurheilijoihin, jotka ovat valtakunnan otsikoissa ehkä kerran tai kaksi vuodessa, kun on arvokisat.

Potkosen suorituksia ei tarkisteta joka toinen aamu teksti-tv:ltä. Televisiossa hän näkyy harvoin.

Yritin vastata, että Potkonen ei välttämättä ole kaikkien tuntema, koska laji on pieni, mutta sitäkin arvostetumpi.

Suomalaiset rakastavat olympiamitalistejaan, ja Potkonen on se, joka pelasti Suomen nollasaldolta Riossa.

Se, joka on seurannut Tokion nyrkkeilylähetyksiä, on saanut huomata, että Potkonen lopettaa uransa huippuunsa viritettynä.

Kasvoista näkee, että valmentaja Maarit Teurosen kanssa on tehty Nääshallissa muutakin kuin vaihdettu kuulumisia.

Potkosen iskut karkailevat välillä kehässä, mutta keskittyminen on pysynyt tiukasti kohteessa. Nokialainen on vetänyt lähes täydellistä nollalinjaa toimittajien suuntaan. Kun yksi ottelu on ohi, mieli on jo seuraavassa.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun urheilija toimii arvokisojen paineessa näin, eikä edes väärin. Urheilija ei ole olympialaisissa toimittajia varten.

Tästä herää kaksi ajatusta: joko Potkonen tietää tasan tarkkaan, mikä hänelle parhaiten sopii tai sitten hän on kasannut itselleen liikaakin paineita ja tehnyt mediasta turhan stressitekijän.

Tulos nähdään pian.

Tiistai on kutkuttava päivä. Potkosen uran toisen olympiamitalin tiellä on enää Esra Yildiz. Oikeastaan mikään ei puolla turkkilaisen voittoa.

Tässä vertailua:

Potkonen on taitavampi, vahvempi, nopeampi, kokeneempi ja menestyneempi. Hän on ollut Tokiossa vakuuttavampi kuin Yildiz.

Potkonen voitti kaksikon tähän asti ainoan kohtaamisen.

Vedonlyöntiyhtiöiden mestaruuskohteissa Yildizin kerroin on jopa yli kymmenkertainen Potkoseen verrattuna.

Ja lopuksi: Potkonen on voittanut urallaan 233 ottelua ja hävinnyt 36. Yildizin saldo on vaatimaton: 12 voittoa, 19 tappiota.

On suuri yllätys, jos Potkonen ei etene välieriin. Siitä saa saksalaistoimittajakin lisää jutunjuurta.