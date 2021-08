Olympiahistorian ensimmäinen transnainen Laurel Hubbard kisasi maanantaina Tokiossa valtavan mediahuomion keskellä.

Tokio

Kone pölläyttää savua painonnostoareenan ilmaan ja värivalot pyyhkivät katsomoa.

Paikalla on niin paljon toimittajia ja kuvaajia kuin vain Tokion koronasäännöt sallivat. Satoja median edustajia jäi ulkopuolelle, järjestäjät kertovat. Kaiuttimissa soi Eye of Tiger.

Naisten painonnosto on yksi Tokion olympialaisten seuratuimmista lajeista, kiitos Laurel Hubbardin.

Hän on uusiseelantilainen painonnostaja, joka on Japanissa pitänyt niin matalaa profiilia kuin mahdollista. Hän ei juuri ole antanut haastatteluja, ja Uuden-Seelannin olympiakomitea on kertonut pyrkivänsä suojelemaan häntä kaikin tavoin.

On ollut syytäkin.

Hubbardin osallistumisen ympärillä on pyörinyt valtava mielipidemyrsky, ja vain pieni osa kritiikistä on ollut rakentavaa. Suoranaista vihaa on levitetty sosiaalisessa mediassa myös suomeksi.

Laurel Hubbard kisasi maanantaina yli 87-kiloisten naisten painonnostossa.

Kello on puoli yhdeksän maanantai-iltana, kun mustaan pukeutunut Hubbard nousee kisatrikoissaan lavalle ja yrittää nostaa 120 kiloa suorille käsille.

Ei nouse ensimmäisellä. Se on silti suoritus, joka jää historiaan.

Hubbard on nyt ensimmäinen olympialaisissa kilpaillut transnainen. Aikoinaan miesten sarjoissa kilpaillut urheilija osallistuu Tokiossa painonnoston yli 87-kiloisten naisten sarjaan.

” Hubbardista tuli esitaistelija – luultavasti vasten tahtoaan.

Keskittyminen urheilussa

Laurel Hubbardista on kirjoitettu paljon, mutta palstatilaan nähden varsinaista tietoa on vähän.

Hän syntyi helmikuussa vuonna 1978 Aucklandin pormestarin perheeseen ja on nyt 43-vuotias. Hän syntyi miehen kehoon, käytti nimeä Gavin ja korjasi sukupuolensa naiseksi kahdeksan vuotta sitten 35-vuotiaana.

Aikoinaan hän kilpaili menestyksekkäästi poikien juniorisarjoissa. Vuonna 2017 tehdyssä radiohaastattelussa hän kertoi alkaneensa harrastaa painonnostoa tullakseen miehekkäämmäksi mieheksi.

Hubbard ei ole ikinä pitänyt haastattelujen antamisesta. Niissä harvoissa hän on kertonut, että haluaisi vain olla rauhassa ja keskittyä urheiluun. Hubbardin yksityisyyden rajat ovat tiukat.

Se tiedetään, että hän lopetti painonnoston 23-vuotiaana ja aloitti uudelleen naisten sarjassa neljä vuotta sitten. Menestystä on tullut.

Hubbardista tuli jonkinlainen esitaistelija -- luultavasti vasten tahtoaan.

– Olen tietoinen, että en saa kaikkien tukea, mutta toivon ihmisiltä avointa mieltä ja sitä, että osallistumiseni nähdään laajemmassa kontekstissa, hän sanoi uusiseelantilaismedian mukaan palatessaan kilpaurheilun pariin.

Ensimmäisessä yrityksessä tangossa oli 120 kiloa.

Sääntöä arvioidaan uudelleen

185-senttinen Hubbard täyttää kansainvälisen olympiakomitean ja kansainvälisen painonnostoliiton asettamat vaatimukset transnaisille. Sääntöjen mukaan sukupuoltaan naiseksi korjanneen testosteronitason täytyy vuoden ajan olla alle 10 nanomoolia per litra.

Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Thomas Bach totesi viime viikolla lehdistötilaisuudessa Tokiossa, että kyseistä sääntökokonaisuutta arvioidaan uudelleen tulevaisuudessa.

Ratkaisua, joka koskisi kaikkia lajeja, tuskin nähdään, hän sanoi.

KOK:n lääketieteellinen johtaja Richard Budgett totesi, että ”kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että transnaiset ovat naisia”.

Murrosiässä eroa

Kun Hubbardin osallistuminen varmistui, Belgian edustaja Anna Vanbellinghen kutsui sitä kaikessa epäreiluudessaan huonoksi vitsiksi.

– Jokainen huipputasolla painonnostoa harjoitellut tietää tämän luissaan: tilanne on epäreilu sekä urheilijoille että itse lajille.

Onko se reilua?

Urheilulajista riippuen miesten etulyöntiasema naisiin verrattuna on 10–50 prosenttia, liikuntatieteen tohtori Ritva Mikkonen sanoo. Hän opettaa ja tekee tutkimusta Jyväskylän yliopistossa.

– Maailmanennätyksissä naisten ja miesten väliset erot on 10–12 prosentin luokkaa.

” Laurel Hubbard todennäköisesti urheilijana hyötyy siitä, että syntyi miehen kehoon.

Suurimpia eroja nähdään lajeissa, joissa tarvitaan nopeaa voimantuottoa erityisesti ylävartalossa.

Painonnosto on sellainen laji, joten Laurel Hubbard todennäköisesti urheilijana hyötyy siitä, että syntyi miehen kehoon ja kävi läpi miehen puberteetin, Mikkonen arvioi.

Suurimmat erot naisten ja miesten välillä syntyvät juuri murrosiässä. Sukupuolten välillä on eroja jo aiemmin, mutta puberteetissa ne kasvavat.

– Kun tutkijat ovat seuranneet, miten sukupuolen korjauksen yhteydessä annettava hormonihoito vaikuttaa vuoden tai kolmen vuoden aikana, on havaittu, että voima- ja lihasmassatasot pysyvät hoidosta huolimatta korkeammalla kuin naisten voimatasot.

Huippu-urheilija hyötyy todennäköisesti siitäkin, että on saanut harjoitella aiemmin suuremmilla voimilla.

– En voi puhua lihasmuistista, koska se on meidän alallamme kiistelty termi, mutta harjoittelutaustasta voimakkaampana henkilönä voi olla etua, Mikkonen sanoo.

Kisan aikana Tokion painonnostoareenalla noudatettiin tiukkoja mediasääntöjä.

Vain vähän tutkimusta

Transurheilijan suorituskyky on vaikea aihe tutkijallekin.

Ritva Mikkonen sanoo, että monisyisestä asiasta tiedetään toistaiseksi niin vähän, että täsmällisten kantojen muodostaminen on vaikeaa.

Ensinnäkin tutkimuksia on määrällisesti vähän, ja seurantajaksot ovat lyhyitä. Pisin Mikkosen tiedossa oleva tutkimus, jossa on seurattu transurheilijan hormonihoidon vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn, on vain 36 kuukautta.

Toinen merkille pantava asia on Mikkosen mukaan se, että tähänastiset tutkimukset on tehty normiväestössä, ei huippu-urheiluväestössä. Se johtuu siitä, että tähän asti avoimesti transsukupuolisia huippu-urheilijoita on ollut niin vähän.

Ja sitten on vielä tämä: aina kun puhutaan naisten ja miesten välisistä eroista, puhutaan keskiarvoista. Että keskimäärin nainen on tällainen ja mies tällainen.

– Jokainen meistä kuitenkin näkee päivittäin, että yksilöiden välillä on tosi paljon vaihtelua.

Testosteroni ei yksin riitä

Transnaisten urheilusta puhuttaessa keskustelu pyörii testosteronin ympärillä. Liikaakin, sanoo Ritva Mikkonen.

Vaikka se on tällä hetkellä ehkä paras keino tekemään eroa sukupuolten välille, se on epätäydellinen menetelmä. Sukupuolen määritteleminen on paljon monimutkaisempi kokonaisuus.

– Testosteronia ei voi käyttää määrittelemään, onko joku nainen vai mies, Mikkonen sanoo.

Laurel Hubbard ei yltänyt tavalliselle suoritustasolleen.

Testosteroni on anabolinen hormoni, joka osallistuu monen eri kudoksen rakennusprosessiin.

Lihaksisto, luusto ja hemoglobiini saavat siitä apuja. Ja ne ovat juuri niitä, jotka ovat suorituskyvyn kannalta tärkeitä.

Testosteroni ei kuitenkaan selitä kaikkia suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia. Nainen voi olla täysin terve, mutta testosteronitaso voi olla korkeampi kuin muilla – tai matalampi.

Testosteronilukema ei myöskään kerro, pystyykö keho hyödyntämään sitä.

– Suuri ongelma urheilussa on se, että testataan naisia, jotka ovat miehekkäitä. Sukupuolioletus perustuu siihen, miltä näyttää. Toki suorituskyky on osa sitä keskustelua, mutta paljon perustuu siihen, oletko naisellinen vai et, Mikkonen sanoo.

43-vuotias Laurel Hubbard oli kisan vanhin.

Heinäkuun alussa kansainvälinen yleisurheiluliitto linjasi, että kaksi namibialaista naisjuoksijaa ei saa osallistua 400 metrin, 800 metrin tai mailin juoksuun olympialaisissa, koska heidän testosteronitasonsa ovat luontaisesti korkeat.

Kyseisissä lajeissa testosteroniraja on 5 nanomoolia litrassa.

Sen sijaan 200 metrille osallistumisessa ei ole sääntöjen mukaan estettä. Namibialaiset siis ovat olympialaisissa.

Ritva Mikkonen näkee, että tällaiset kiemurtelut vaikeuttavat entisestään asiaan suhtautumista.

Jos korkeasta testosteronitasosta on hyötyä, pitäisikö sääntöjen koskea kaikkia lajeja ja juoksumatkoja yhtä lailla?

Toisaalta.

– On mahdollista tuntea empatiaa esimerkiksi Laurel Hubbardia kohtaan, mutta ymmärtää samalla, että jonkinlainen jakolinja urheilussa voisi olla tarpeen, jotta valtaosa urheilijoista pitäisi kilpailua reiluna.

Esikuvilla iso painoarvo

Tokiossa avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita kisaa enemmän kuin olympialaisissa koskaan aiemmin.

Transurheilijat ovat saaneet osallistua olympialaisiin vuodesta 2004 asti, mutta aiemmin avoimesti transsukupuolisia huippu-urheilijoita on ollut vähän.

– Oli jo aikakin, sanoo Setan, eli suomalaisen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestön asiantuntija Marita Karvinen.

Hän ei puhu urheilullisesta menestyksestä vaan siitä, että urheilijat ovat aina olleet esikuvia.

” ”Sateenkaari-ihmisten näkökulmasta urheilu on ollut vaikeaa maasto.”

Urheilumaailma on yksi viimeisistä linnakkeista, joissa sukupuolinormeja vaalitaan vahvasti. Kilpaurheilu perustuu yhä oletukselle, että sukupuolia olisi vain kaksi.

Urheilu on ollut erillään muusta yhteiskunnasta ja jäänyt kehityksessä jälkeen, Karvinen arvioi.

– Sateenkaari-ihmisten näkökulmasta urheilu on ollut vaikeaa maastoa koululiikunnasta lähtien, joka on sukupuolitettua ja normatiivista.

Kouluterveyskyselyjen mukaan nuoret, jotka kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin – tai molempiin – eivät vapaa-ajallaan harrasta liikuntaa yhtä paljon kuin muut.

Marita Karvinen listaa syitä: urheillessa pitää usein näyttäytyä vähissä vaatteissa tai käydä julkisesti suihkussa. Se voi hämmentää, kun keho alkaa kehittyä eri suuntaan kuin sisäisesti kokee olevansa.

– Kuinka tärkeää olisikaan, että transnuoret voisivat urheilun kautta saada kehosta ystävän ja liittolaisen. Ettei kenenkään naiseutta yhteiskunta kiellä tai määrittele. Siihen tarvitaan esikuvia.

Ihmisillä on tapana hahmottaa maailmaa merkkipaalujen kautta.

On lakeja tai asetuksia, jotka muuttivat paljon. Suomessa esimerkiksi transvestisuus poistettiin sairausluokituksesta vasta kymmenen vuotta sitten.

Laurel Hubbard kiitti kannustuksesta suorituksensa jälkeen.

On ihmisiä, jotka astuvat keulakuviksi kaikkien muidenkin puolesta. He tekevät ihmisoikeustyötä.

Kun Laurel Hubbard nosti painoja olympialaisissa, joku nuori saattoi kuulla ensimmäistä kertaa, mitä on transsukupuolisuus, Marita Karvinen sanoo. Se voi olla henkilökohtainen merkkipaalu.

– Ymmärrystä tarvitaan lisää. Yhä on kirjoituksia, joissa sanotaan, että en vastusta transyhteisöä, mutta olympiaosallistuminen on vitsi. Viimeinen väite itsessään on transfobinen.

Laurel Hubbardin kautta parhaimmillaan naiseuden käsite laajenee: että tällaisiakin naisia tässä maailmassa on.

”Voisinpa kiittää kaikkia”

Tokiossa kello tulee kymmenen. Laurel Hubbardin historiallinen painonnostokilpailu Tokiossa päättyi jo tunti sitten. Hän jäi vaille tulosta.

Voiton vei odoteusti Kiinan Li Wenwen uudella olympiaennätyksellä.

Li Wenwen voitti kilpailun ylivoimaisesti.

Kisasuorituksen jälkeen lehdistön eteen saapuu äärimmäisen hermostunut Hubbard. Tiedottaja kertoo, että Hubbard ei vastaa yksittäisiin kysymyksiin vaan antaa kaikille yhteisen lausunnon.

Hubbardin ääni värisee ja vasen käsi näprää harmaan hupparin helmaa ryttyyn.

– Tiedän, että urheilun näkökulmasta en saavuttanut omia tai maani minulle asettamia odotuksia. Mutta olen saanut kotimaastani valtavasti tukea, rakkautta ja rohkaisua, voisinpa kiittää kaikkia, hän sanoo.

Hubbard kiittää myös Japania, painonnostoliittoa ja kansainvälistä olympiakomiteaa.

– Tiedän, että osallistumiseni näihin olympialaisiin ei ole ollut täysin mutkatonta.

Olemus viestittää, että median edessä oleminen on Hubbardille äärikiusallista.

Kolmen minuutin lausunnon jälkeen Hubbard kävelee pois – ja varmaan tietäen, että hänestä kirjoitetaan ehkä enemmän kuin voittajasta.

Hänen nimensä jää olympiahistoriaan, halusi hän sitä tai ei.