Olympialaisia fanittava Yoshibumi Kagawa odotti Tokion kisoja koko elämänsä ajan, ja sitten niistä tuli tällaiset.

Tokio

Tällä hetkellä Tokiossa ei ole kovin muodikasta myöntää tätä, mutta Yoshibumi Kagawa sanoo sen silti: hän rakastaa olympialaisia.

Olympialaiset ovat herättäneet niin raivoisaa vastustusta, että moni pitää fanituksensa piilossa, mutta Kagawa kantaa ylpeydellä Tokio 2020 -logoa.

Hän on 42-vuotias, työskentelee Nikonin markkinoinnissa ja sanoo odottaneensa kotikisoja koko elämänsä ajan. Ja nyt ne ovat viimein käynnissä!

Yoshibumi Kagawa istahti tulikuumalle asvaltille Tokiossa torstaina.

Kagawa on pukeutunut vapaaehtoisen asuunsa, jonka hän sai kisajärjestäjiltä: paita, sortsit, lenkkarit ja jopa sukat huutavat olympialaisia.

Viralliset kisalenkkarit ja sukat.

– Mutta täytyy olla rehellinen: kun vuosikausia toivoin olympialaisia Japaniin, en ajatellut niiden olevan tällaiset, Kagawa sanoo ja puhuu monen suulla.

Kisojen eteen tehtiin Japanissa valtavasti työtä, ja sitten niistä tulikin vähän tyngät.

On tyhjät katsomot, kasvavat koronavirusluvut ja kaupan päälle kaiken maailman skandaaleita.

Tokion olympialaisten on arvioitu olevan historian kalleimmat kisat. Yhdysvaltalainen ekonomisti Andrew Zimbalist arvioi, että lopullinen hintalappu tulee olemaan 35 miljardia dollaria.

Kaikesta huolimatta Yoshibumi Kagawa nauttii.

Hänelle olympialaisissa suurinta on itse urheilu. Se, miten pienestä kaikki on kisasuorituksissa kiinni. Kun yleisö hurraa ja lopulta Japanin kansallislaulu soi.

– Olen saanut todistaa japanilaisten olympiavoittoja paikan päällä Sydneyssä vuonna 2000 ja Ateenassa 2004. Se oli mieletöntä, Kagawa sanoo Tokiossa.

Kesäolympialaiset ovat edenneet nyt yli puolenvälin. Kisoja on vastustettu raivokkaasti keväästä asti, ja vielä viikko ennen avajaisia tehdyssä mielipide­mittauksessa 78 prosenttia vastaajista sanoi, että kisat olisi pitänyt perua tai ainakin siirtää pandemiatilanteen takia.

Koronavirustilanne Japanissa ja erityisesti Tokiossa on paheneva. Viime viikko oli pandemian pahin: uusien tapausten määrät kaksinkertaistuivat seitsemässä päivässä.

Lauantaina ja sunnuntaina Tokiossa raportoitiin yhteensä yli 7 000 uutta tartuntaa. Edellisviikkoon verrattuna kasvua oli yli 213 prosenttia.

Leviämisvauhti on nopeampi kuin koskaan aiemmin.

Olympiafanin arvion mukaan luvuista paistaa nyt se, että olympialaisten avajaisten aikaan Japanissa oli pitkä vapaa viikonloppu. Ihmiset matkustivat silloin paljon ja tapasivat toisiaan.

– Olympialaiset näkyvät Tokion katukuvassa lopulta vähän. Kun ei ole kisaturisteja, ei näy lippuja eikä riemua.

Ihmiset tietävät, että kisat ovat käynnissä, mutta suhtautuminen on vähän samanlaista kuin silloin, kun naapurilla on meluisat juhlat ja itse joutuu aamulla herätä aikaisin töihin.

– Tokio olisi ollut hieno kisakaupunki, jos pandemiaa ei olisi tullut. Tämä oli minun elinaikanani ainoa mahdollisuus nähdä kotikisat, eivätkä nämä ole 100-prosenttiset millään mittarilla, Kagawa toteaa.

Tämä on kiinnostavaa: olympialaisten pahin vastarinta on taittunut kisojen alettua – tai niin ainakin Kagawan näppituntuma kertoo.

Muutkin ovat havainneet samaa: esimerkiksi USA Today kirjoitti ilmiöstä. Japanilainen uutistoimisto Kyodo News kertoi perjantaina, että fanituotteet myyvät hyvin ja kauppojen ulkopuolelle syntyy jonoja eri puolilla maata.

Yksi syy kansan mahdolliseen leppymiseen lienee se, että ei ole viitteitä, että koronavirus­tartuntojen lisääntyminen johtuisi olympialaisista.

Olympiaisännät tiedottavat mielellään koronatoimistaan. Loppuviikosta kaksi georgialaista judokaa potkittiin ulos kisoista, kun he olivat poistuneet kisakylästä nähtävyyksiä katselemaan.

Tosin tällä hetkellä kaupungilla liikkuvat tokiolaiset taitavat olla olympiakisaväelle suurempi tartuntariski kuin toisinpäin.

Judossa kultaa voittaneiden japanilaisten Hifumi ja Uta Aben kannattajat katsoivat olympialaisia 25. heinäkuuta Kobessa.

Toinen syy kansan suopeuteen on se menestys, sanoo Kagawa.

– Japanin mitalisade on murentanut kisojen vastustusta.

Japani on kahminut mitaleita enemmän kuin alun perin uskottiin. Maa oli sunnuntaina alkuillasta kaiken väristen mitalien tilastossa kuudentena 31 mitalillaan. Niistä 17 on kultaisia. Se on Japanin ennätys olympialaisissa.

– Japanilaiset ovat juuri tuollaisia, Kagawa sanoo huvittuneen näköisenä ja näyttää kädellään edestakaista liikettä.

– Mielipide muuttuu, kun menestystä alkaa tulla.

Tokiossa ajetaan kaksilla rattailla koronavirusrajoitusten suhteen, Kagawa sanoo.

Olympialaisten rajoitukset ovat kireät esimerkiksi katsojille – heitä ei oteta. Silti juuri kisojen alla Japanissa kansallisen tason baseballotteluihin päästettiin 7 000 ihmistä.

Tokiossa on hätätila, jota harva Kagawan havaintojen mukaan noudattaa. Ihmiset tungeksivat kaduilla, ja vain laajamittainen maskien käyttö erottaa näkymän normaalista.

Valtiojohto keskittyy syyllistämään nuoria, mutta ei varsinaisesti tee muuta. Esimerkiksi koronatestausta pitäisi tehostaa nopeasti.

– Katsoin juuri jalkapallon EM-loppuottelun Wembleyltä, ja mietin, että jos siellä, miksei täällä. Noh, onhan valtiolla tietenkin velvollisuus suojella kansaa.

Kagawan laukussa on olympiasoihtu. Se on ihan aito kapistus, hän kertoo.

Vuonna 2004 Japanissa ihmiset saivat hakea osaksi Ateenan olympialaisten soihtuviestiä. Hakemuksessa piti perustella, mitä olympialaiset itselle merkitsevät.

Tällainen soihtu on vain niillä, jotka ovat osallistuneet olympialaisten viralliseen soihdunkantoon.

Jo kirjoittaessaan Kagawa tiesi, että hän saattaa hyvinkin tulla valituksi. Ensimmäiset kisat, jotka hän muistaa, pidettiin Soulissa 1988.

– Ben Johnson, Carl Lewis, Kagawa suorastaan huokaa.

Keihäänheittäjä Tapio Korjuksen olympiakultaa Kagawa ei mainitse, mutta suomalaiset ehkä muistavat.

Joillekin on saattanut jäädä Soulista mieleen myös satasella ylivoimaiseen voittoon juosseen Ben Johnsonin keltaiset silmämunat ja dopingkäry. Tai se, että myöhemmin Carl Lewiskin kertoi käyttäneensä kiellettyjä aineita. Kun hän kärysi ennen kisoja, Yhdysvaltain olympiakomitea antoi vain varoituksen.

Mutta ei mennä sen syvemmälle Soulin synkkään puoleen, sillä tämä on fanijuttu.

Kagawa aavisti oikein Ateenan olympiatulen suhteen. Hänet valittiin kantajaksi.

Soihdunkanto meni hyvin, hän juoksi Shibuyan aseman liepeillä olympiatulen kanssa nelisensataa metriä.

– Mietin, että tämä on ainoa liekki maailmassa, ja minä saan sitä kantaa.

Yoshibumi Kagawa kantoi olympiatulta vuonna 2004 Tokiossa.

Tokiossa olympialaisiin ja paralympialaisiin valittiin alun perin 80 000 vapaaehtoista. Keväällä heistä 10 000 ilmoitti vetäytyvänsä tehtävästä, mutta Kagawa jäi.

Vapaaehtoiset esimerkiksi opastavat mediaa ja busseja, käskevät ottaa käsidesiä, pyörittävät kioskeja ja siivoavat kisapaikkoja.

Kagawan vuoro on paralympialaisissa. Hänen hommansa on vastaanottaa saapujia kamppailulaji­stadionilla. Kagawa on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen.

– Toivon vain, että koronatilanne ei pahene tästä enää, jotta paralympialaiset voidaan järjestää suunnitellusti.

Kagawa nauttii olympialaisten raadollisuudesta. Urheilijat ovat valmistautuneet vuosia – ja sitten kaikki tehty työ huipentuu yhteen kilpailuun, jossa erot ovat hiuksenhienoja.

– On ystävyyttä, häviäjiä ja vain yksi voittaja.

Ja sitten on myös karmeita vääryyden hetkiä. Niin kuin Ateenassa vuonna 2004, kun katsoja häiriköi maratonia johtaneen brasilialaisjuoksijan menoa juuri ennen maalia ja sekoitti juoksua niin, että brasilialainen jäi pronssille.

Näiden kisojen yhdeksi huippuhetkeksi Kagawa nostaa sen, kun japanilaissisarukset Hifumi Abe ja Uta Abe voittivat naisten ja miesten judossa kultamitalit samana päivänä.

– Kun pikkusisko voitti ensin, isoveli ei voinut hävitä.

Sekin oli hienoa, kun 13-vuotias Momiji Nishiya otti kultaa naisten skeittauksen streetissä.

– Olisi ollut hienoa, jos Tokiossa olisi voitu pitää kunnon festarit japanilaisten menestyksen kunniaksi. Mutta eihän täällä nyt mitään olympiatunnelmaa kaduilla ole.