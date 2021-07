Olympialaisten pronssimitalisti Matti Mattssonin mitalikahveja vietettiin Porissa noin 20 läheisen voimin.

Pori

Viimein Matti Mattsson seisoo läheistensä keskellä Porin Karjarannassa sijaitsevassa Gomeen lounasravintolassa, johon manageri Sami Hautaniemi on nopealla aikataululla järjestänyt miehen kunniaksi mitalikahvit.

Mattssonilla on takanaan huikea matka Tokioon ja takaisin. Viimeiseen vuorokauteen on mahtunut lähes kymmenen tuntia lentokoneessa, mediamyllytys ja lukemattomia onnitteluita.

– Lupasin Matille, että tämä on korkeintaan tunnin setti, manageri Hautamäki naurahtaa toivottaessaan Mattssonin läheiset tervetulleiksi mitalikahvitukseen.

Vielä yhdet onnittelut ja maljannosto Matti Mattssonin ja valmentaja Eetu Karvosen kunniaksi.

He ovat yhteisellä panostuksellaan saavuttaneet jotain, johon vain harva pystyy. Mattsonin kaulassa roikkuva olympialaisten pronssimitali on osoitus siitä.

Ilo ja pettymys vaihtuivat pelkkään onneen

Matti Mattssonin kertoo tajunneensa saavutuksensa matkalla kotiin.

Tuttu reitti Helsingistä Tampereen kautta Poriin on usein ollut pettymyksen makuinen.

– Sain sellaisen flashbackin tuossa, kun ajoimme Kokemäenjoen ylittävän sillan yli, ja Cupori jää siihen oikealle. Siitä on usein ajettu ohi pettymyksen siivittämänä. Vaikka aina on ilo palata kotiin perheen luo, niin tällä kertaa tilanne oli täysin toisenlainen. Silloin se vähän iski, että tässä on olympiaunelma saavutettu, Matti Mattsson kuvailee tunteitaan.

Jälleennäkeminen lasten kanssa oli tunteikas hetki.

– Kyllä siinä tippa tuli linssiin. Varsinkin Varpu tajuaa jo hyvin sen, kun isä on kauan pois. On hieno tunne saada lapsi takaisin syliin, Mattsson summaa.

Isän ja tyttären lämmin suhde näkyy myös kahvituksen aikana. Kun Mattsson liikuttui kiitospuheensa aikana, tytär Varpu juoksee kiinni halaamaan isän jalkaa.

Olympiamitalisti tai ei, tyttärelle pääasia on, että isä on nyt kotona.

Matti Mattsson saapui mitalikahveilleen lähes kymmenen tunnin lennon jälkeen. Tämän jälkeen perhe pääsee yhdessä mökille rentoutumaan.

Porin Uimaseuran puheenjohtaja Matti Luhtanen ojensi Matti Mattssonille ja Eetu Karvoselle riippumatot, joissa he voivat rentoutua hienon suorituksen jälkeen. Mattssonin rentoutumiselle ei asetettu aikarajaa, mutta Karvosen työt jatkuvat maanantaina.

Valmentaja Eetu Karvonen kertoi ikävöineensä perhettään kovin. Vaimo Marjaana Karvonen saapui myös hakemaan miestään Helsingin lentokentältä. Kahdeksan kuukauden ikäisen Lilja-tyttären isä sai jälleen syliinsä saavuttuaan Poriin.

Matti Mattssonin sisko Elise Kainulainen antoi veljelleen Tokioon mukaan Juha Vuorisen pokkarin, johon hän oli kirjoittanut kansilehdelle voimaa antavia saatesanoja. Yksi sana oli ”maamo”, joka on sisarusten 90-vuotias urheiluhullu isoäiti, Matti Mattssonin suurin fani. Kuvassa oikealla Mattssonin äiti Päivi Koivu.

Mitalikahveille oli saapunut myös Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin uimaseuran puheenjohtaja Matti Luhtanen sekä kaupungin toimialajohtaja Esa Kohtamäki.