Senni Salminen pettyi raskaasti Tokion olympiakarsinnassa. Hän putosi olympiafinaalista yhdellä sentillä.

Tokio

Senni Salmisen uran ensimmäiset olympialaiset päättyivät pettymykseen.

Salminen hyppäsi karsinnassa avauskierroksella 14,20, mikä jäi 20 senttiä karsintarajasta. Toisen kierroksen hyppy jäi vaisuksi, sillä se kantoi vain 13,68.

Ennen viimeistä hyppyään Salminen oli kovassa paikassa. Hän oli karsinnassa sillä hetkellä juuri kahdentenatoista eli viimeisellä finaaliin oikeuttavalla paikalla.

Viimeinen hyppy kantoi 14,07, joten siitä alkoi jännittäminen. Lopulta Rion olympiavoittaja Caterina Ibarguen hyppäsi viimeisellä yrityksellään 14,37 ja pudotti Salmisen finaalista.

Tokion olympiastadionin uumenissa olevalla haastattelualueella tuntojaan kertasi suoritukseensa äärimmäisen pettynyt urheilija.

– Kyllä fyysisesti tuntui siltä, että olisi pitänyt mennä [finaaliin]. Tämä jäi nyt ihan kokonaan pääkopasta kiinni tämä kisa, Salminen sanoi.

– Tuli mietittyä vähän liikaa. Huomaa, että on ensimmäiset olympialaiset eikä vielä oikein tiedä, miten täällä toimitaan.

Hypyistään hän ei löytänyt juurikaan positiivista kerrottavaa.

– No eka oli ihan ok. Tai no semmonen peruspaska hyppy. Muista ei sitten olekaan kauheasti sanottavaa.

Salminen putosi finaalista lopulta yhdellä sentillä. Viimeisenä finaaliin meni Kristiina Mäkelä tuloksella 14,21.

Salmiselta kysyttiin, kokiko hän ottaneensa kisasta liikaa paineita.

– Ehkä itse loin niitä itselleni, kun olen kuitenkin tehnyt v***n kovaa tulosta, Salminen sanoi.

Sen jälkeen hän murtui kyyneliin, painoi katseensa alas ja lähti murtuneena paikalta.

Salminen on parantanut kolmiloikan SE-tulosta aiemmin tänä kesänä kahdesti. Hänen ennätyksensä on 14,63.

Sitä pidemmälle perjantain karsintakisassa hyppäsi Venezuelan Yulimar Rojas, jonka paras hyppy kantoi 14,77.