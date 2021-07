Olympialaiset

Tenkanen päättää uransa mitalilähtöön: "Ainoa keino nousta on purjehtia hyvin"

Tenkanen ja Tapper ovat haastajia Laser-purjehtijoiden olympiahuipennuksessa sunnuntaina.

Tokio/Enoshima

Tuula Tenkanen on kahdeksan pisteen päässä pronssimitalista purjehduksen Laser radial -luokassa, kun Tokion olympialaisissa on purjehtimatta enää sunnuntainen mitalilähtö. Piste-ero on pieni, ja mitalilähdössä jaetaan tuplapisteet, mutta suomalaisen asemaa hankaloittaa seitsemäs sija.

– Kisa ei ole enää täysin Tuulan omissa käsissä, myönsi päävalmentaja Joakim Wilenius puhelimitse Enoshimasta, mutta antoi Tenkaselle toivoa.

– Purjehtimalla hyvin voi nousta mitaleille, mutta 10 pistettä parempi tulos olisi ollut hyvä, päävalmentaja luonnehti asetelmia.

Tenkanen lopettaa uransa Tokioon, ja viimeisessä arvokisalähdössä taktiikka on yksinkertainen.

– Lähden vain tekemään omaa hyvää suoritustani. Ainoa keino nousta on purjehtia hyvin, Tenkanen naurahti Olympiakomitean jakamalla haastattelunauhalla.

Perjantaina hän menetti asemiaan jäämällä luokan yhdeksännessä lähdössä 32:nneksi. Sijoitus pudotti hänet kakkossijalta kuudenneksi.

– Oli vaikeaa. Olin ylämerkillä vielä kohtalaisesti, mutta hävisin tosi paljon ensimmäisellä myötätuuliosuudella, Tenkanen kertoi.

– Toisessa lähdössä reitinvalinnat onnistuivat paremmin kuin ensimmäisessä. Se oli kokonaisuutena ehjä suoritus, Tenkanen kuvasi lähdön yhdeksättä sijaansa.

Kultamitalista kamppailevat kiivaimmin edellisten kisojen pronssimitalisti, Tanskan Anne-Marie Rindom ja hallitseva olympiavoittaja Hollannin Marit Bouwmeester.

Tapper hamuaa lähtövoittoa

Mitalilähtöön kiri myös Kaarle Tapper ottamalla Laser standardissa viimeisen paikan kymmenen parhaan huipennuksessa.

Tapper purjehti perjantaina lähtösijat 6 ja 12. Sunnuntaina hän hakee lähtövoittoa haastajan asemasta, mutta mitaleille asti ei ole asiaa.

– Ei ole mitään hävittävää, sillä mennään, Tapper ennakoi.

Johdossa purjehtii australialainen Matt Wearn ennen Tapperille tuttua norjalaista Hermann Tomasgaardia. Miehet harjoittelevat espanjalaisen Anton Garroten valmennuksessa. Ryhmään kuuluu myös ruotsalainen ja saksalainen purjehtija.