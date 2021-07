Liukkonen haki sanoja tuntemuksilleen: "Ihan hirvittävää roskaa ovat olleet viimeiset 4-5 päivää".

Tokio

Olympia-altaassa on vielä kaksi uintipäivää edessä, mutta suomalaisten kisat päättyivät hieman yllättäen jo perjantaihin. Ari-Pekka Liukkosen toukokuinen Euroopan mestaruus ei saanut jatkoa Tokion menestyksestä.

Liukkonen karsiutui 50 metrin vapaauinnissa jatkosta jo alkuerässä, kun aika painui pitkälti yli 22 sekunnin, 22,25:een. Se riitti vasta 26. sijaan.

– Tässä oli kaikki, mitä irtosi tänään. Ihan hirvittävää roskaa ovat olleet viimeiset 4–5 päivää, Liukkonen kertoi Olympiakomitean jakamassa äänitallenteessa ja haki sanoja, joilla kuvata tunnelmiaan.

Kevään EM-kisoissa Liukkosen voittoaika oli 21,61. Hänen neljän vuoden takainen Suomen ennätyksensä on 21,57.

Discovery-kanavan tv-haastattelussa Liukkonen kertoi, ettei kyse ollut niinkään fyysisestä vireestä.

– No joo. Enemmän ehkä se, ettei mieli ole ollut silleen mukana, mitä pitäisi olla, että sinne 21-alkuisille pääsisi, Liukkonen sanoi.

Liukkonen myönsi ajatelleensa, että päämatkalla juuri alkuerä on kaikkein vaikein este voitettavaksi.

– Oli tiedossa, että tämä on tiukin paikka. Jos olisin tästä päässyt jatkoon, en usko, että huomenna olisi ollut mitään ongelmia uida semifinaalista finaaliin. Se on aina sama juttu, että ensimmäinen on raskas, ja nyt se oli tosi raskas. Tällaista tällä kertaa, Liukkonen tuumasi.

Koko joukon kovinta vauhtia altaanmitalla piti odotetusti Yhdysvaltojen Caeleb Dressel ajalla 21,32. Välieräpaikkaan vaadittiin 22 sekunnin alitus, sillä 16:nnen aika oli 21,97.

Teijonsalo jäi kaksi sadasosaa välieristä

Liukkoselle Tokio on kolmas olympiaetappi, mutta samaan Marko Malvelan valmennusryhmään kuuluva Fanny Teijonsalo on mukana ensimmäisissä viiden renkaan kisoissaan. Hän oli vapaauinnin altaanmitalla 17:s eli karsiutui ensimmäisenä lauantain välieristä.

– Hyvä uintihan se oli. Kaksi sadasosaa omasta Suomen ennätyksestä, Teijonsalo kommentoi.

Teijonsalo löi kätensä altaan päätyyn ajassa 24,79. Välieriin olisi tarvittu SE:n sivuaminen, sillä 16:nnen aika oli sama kuin Teijonsalon kesäinen SE 24,77.

– Maaliintulossa oli varmaan kaksi sadasosaa löysää. Kaikkeni annoin kisassa, ja tuo oli se, mihin se tänään riitti. Ei ollut vielä tarpeeksi hyvä, Teijonsalo totesi.

Naisten alkuerien nopein oli Australian Emma McKeon olympiaennätyksellä 24,02.