Salibandyn U19-ikäluokan MM-kisat pelataan Tshekin Brnossa 25.–29. elokuuta.

Porilaishyökkääjä Juuso Ahola (vas.) on Karhujen tähtipelaaja.

Pori

Karhujen hyökkääjä Juuso Ahola sai hyviä uutisia, sillä hän tulee pelaamaan Suomen maajoukkueessa salibandyn alle 19-vuotiaiden MM-kisoissa elokuussa.

Erinomaisesta pelisilmästään tunnettu porilainen on Suomen joukkueen ainoa alle 18-vuotias hyökkääjä. Aholalla on ikää 17 vuotta.

MM-kisoihin osallistuu 15 maata. Suomen lohko sisältää Latvian, Slovakian ja isäntämaa Tshekin.

Suomen pelit alkavat 25. elokuuta, kun joukkue saa vastaansa Tshekin. Mahdollinen loppuottelu on 29. elokuuta.

U19-ikäisten MM-kullasta on pelattu salibandyssa kymmenen kertaa, ja Suomi on voittanut kultaa neljästi. Ruotsilla mestaruuksia on viisi, Tshekillä yksi.

Kaksi vuotta sitten Kanadassa Suomi sijoittui kolmanneksi. Silloin kultaa voitti Tshekki.