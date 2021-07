F1-suuruuksilta kritiikkiä Unkarin seksuaalivähemmistölaille.

Budapest

Formula ykkösten Mercedes-tallin Valtteri Bottas on lähtenyt eturivistä kolmeen viimeisimpään Unkarin gp-kisaan. Kisassa paras sijoitus on ollut kolmas (2017 ja 2020), ja tämän viikonlopun koitokseen Hungaroringillä suomalaiskuljettaja lähtee hakemaan parastaan Unkarissa.

– Tästä tulee tasainen viikonloppu. Kuten olemme nähneet viime kisoissa, oltiinpa millä radalla tahansa, niin Red Bull on nopea. Me olemme kuitenkin tehneet kovemmin töitä kuin ikinä valmistautuessamme tähän viikonloppuun ja pyrimme parantamaan (edellisestä kisasta) Silverstonesta, Bottas mietti gp-viikonlopun aattona.

– Itseltäni odotan parempaa kuin mihin olen täällä ennen pystynyt, ja olen todella fokusoitunut työhömme. Siihen meidän on keskityttävä ja jätettävä ulkopuoliset asiat vähemmälle huomiolle. Kaikki on mahdollista, Bottas jatkoi.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen lähtee jo 19. kisaansa Unkarissa. Räikkönen on urallaan koonnut Unkarista voiton ja kahdeksan muuta palkintopallisijoitusta, joista viimeisin on vuodelta 2018 Ferrarin ratissa. Alfa Romeolla hänellä on Unkarista sijat 7 ja 15.

– Olen aina nauttinut tästä paikasta, kaupungista, ihmisistä, joten kiva tulla takaisin. Tämä on hieno paikka, sää on yleensä aika hyvä ja näyttäisi olevan tänäkin vuonna. Mukavaa ja lämmintä luvassa, joten katsotaan mitä saamme täältä, Räikkönen maalaili.

– Vähemmät suorat (Hungaroringillä) ovat meille parempi juttu, mutta katsotaan nyt. Täällä on erittäin vaikea ohittaa, siihen kyllä pystyy, mutta jollain muulla radalla ohittaminen on paljon helpompaa.

"Pelkurimainen ja harhaanjohtava"

F1:ssä yhteensä 11 maailmanmestaruutta voittaneet Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel kertoivat Unkarin gp:n alla vastustavansa Unkarin uutta lakia, jonka on katsottu heikentävän seksuaalivähemmistöjen asemaa maassa. Unkari kielsi hiljattain seksuaalivähemmistöistä kertomisen esimerkiksi koulukirjoissa.

– Sitä ei voi hyväksyä, laki on pelkurimainen ja harhaanjohtava. Jokainen ihminen ansaitsee oikeuden olla oma itsensä, riippumatta siitä ketä he rakastavat tai miten identifioivat itsensä, Hamilton kirjoitti Instagram-tilillään.

– Mielestäni on häpeällistä, että tällaisia lakeja äänestetään EU-maassa, Vettel totesi jaloissaan sateenkaariväreillä koristetut tossut.