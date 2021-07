Varsinkin pituushyppääjä Kristian Pulli tuntee päässeensä vihdoin tasolleen harjoituksissa.

Viivi Lehikoinen on muiden suomalaisten yleisurheilijoiden tapaan viimeistellyt olympiavirettään Sagassa.

Tokio

Lauantaina olympiaurakkansa aloittavat suomalaiset yleisurheilijat Kristian Pulli, Annimari Korte, Reetta Hurske ja Viivi Lehikoinen kehuivat torstaina muiden suomalaisten tapaan Sagan-harjoitusleiriä. Tunnelmia piristi vielä Matti Mattssonin aamulla uima olympiamitali.

– Menin aamupalan jälkeen yhteiseen olohuoneeseen katsomaan suomalaisten suorituksia. Mieletön uinti, ja loppuun asti sai jännittää, Hurske kertoi yleisurheilijoiden etänä järjestetyssä mediatilaisuudessa.

– Yhdessä porukalla katsottiin, kun Suomeen tuli pronssi. Ihan mahtavaa, ja se nosti tietysti myös omaa fiilistä.

Korte korosti Mattssonin sitkeyttä, jolla tämä on voittanut vuosia kestäneet vaikeutensa.

– Tosi hienoa, että hän pystyy toteuttamaan unelmiaan, uskoo itseensä, eikä luovuta missään vaiheessa, Korte sanoi porilaisuimarin pronssista.

Mitali tuntui kohottavan tunnelmia koko joukkueessa.

Korte ottaa riskin

Suomen ennätyksen viime vuonna juosseella Kortteella oli tosin myös huolia. Hän on mielestään ennätyskunnossa, mutta kertoo reisivaivan haittaavan menoa.

– Kortisonia on laitettu neljä kertaa. Se on enemmän kuin pitäisi tai haluaisi. Siinä on riski, että se vaurioittaa jännettä lisää, Korte kertoi.

Korte haluaa silti ehdottomasti starttiin olympialaisissa.

– Tätä on jatkunut 1,5 vuotta. Olen helpottunut, kun jalka on kestänyt tänne asti.

Tässä tilanteessa Korte on joutunut määrittämään tavoitteensa uudestaan.

– Pitää olla tyytyväinen, jos pääsen maaliin, Korte sanoi.

Kisaherkkyyttä Hurske on tavoitellut vanhalla systeemillä eli hän on pidentänyt herkistelyvaihetta.

– Sagan-leirillä ensimmäiset päivät menivät verrytellessä ja viimeisen kovan treenin tein lauantaina eli viikko ennen alkuerää, Hurske kertoi.

– Eilen jo huomasi, että irtosi paremmin kuin lauantaina.

Pulli pääsi ennätystasolle

Maaliskuussa EM-hallikisojen pronssia juhlinut Pulli on aloittanut kauden "nihkeästi". Kahdeksan metriä on vielä ylittämättä, mutta tilanne on Sagan leirin perusteella korjaantumassa.

– Ollaan taas tasolla, jossa treeneissä pitääkin olla. Se on tuonut itseluottamusta takaisin, Pulli kertoi.

– Voima- ja nopeusharjoitukset ovat menneet hyvin ja onnistuin viimeisessä lajiharjoituksessa, mikä on se tärkein harjoite pituushypyssä. Fysiikan ainakin pitäisi olla kunnossa, kun se lähtee kulkemaan.

Leirin viimeiset harjoitukset onnistuivat Pullin mukaan jopa "ennätystasolla". Pulli teki harjoituksensa 14 askeleen vauhdilla ja käyttää sitä myös kisoissa.

– Se on toiminut hyvin ja sillä mennään, Pulli totesi.

Pituuden karsintaraja on 815.

Myös Lehikoinen kiitteli leirin antia.

– Treenit menivät hyvin alusta alkaen. Jaloissa oli kevyt olo, Lehikoinen vahvisti.

Alkuerissä Lehikoinen tähtää tuoreen ennätyksensä 55,42 tuntumaan.

– Täysillä pitää mennä. Mukana on niin kovia juoksijoita, Lehikoinen totesi.

– Välieräpaikka on tavoite, ja siihen on realistiset saumat. Oma hyvä taso, joka on ollut koko kauden, riittää jo pitkälle.